Silent Hill f: Trailer liefert Einblicke – Release-Termin bestätigt

Konami hat anlässlich des heutigen State of Play einen neuen Trailer zu “Silent Hill f" veröffentlicht. Zugleich gab der japanische Publisher bekannt, wann der Launch erfolgen wird.

Konami hat im Rahmen der State of Play umfassende Szenen aus dem kommenden Horrorspiel “Silent Hill f” präsentiert. Neben atmosphärischen Einblicken in Spielwelt und Handlung wurde auch ein konkreter Veröffentlichungstermin genannt.

Der neue Trailer zu “Silent Hill f” zeigt unter anderem Umgebungen, Charaktere und kurze Gameplay-Szenen. Weitere Informationen zur Spielmechanik und zum Umfang sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Der Launch ist wiederum für den 25. September 2025 geplant – und zwar auf PS5, Xbox Series X/S und PC.

Besitzer der PS5 Pro profitieren besonders: Ein verbesserter Grafikmodus soll auf der 800-Euro-Konsole eine hohe Grafiktreue bei stabilen FPS bieten. „Spieler können sich auf ein flüssigeres und ästhetischeres Kampferlebnis freuen“, heißt es dazu. Im PlayStation-Store sind ab heute Vorbestellungen möglich.

“Silent Hill f” ist der erste Hauptteil der Reihe, der nicht in der fiktiven Stadt Silent Hill spielt. Stattdessen verlagert Konami das Geschehen in das ländliche Japan der 1960er Jahre. Der neue Handlungsort ist das abgeschiedene Dorf Ebisugaoka, das zunehmend von einem mysteriösen Nebel vereinnahmt wird. Dieser bringt groteske Kreaturen hervor und verzerrt die Realität.

In den Mittelpunkt rückt die Figur Hinako Shimizu – eine Schülerin, deren Alltag durch übernatürliche Ereignisse in einen Albtraum verwandelt wird. Spieler übernehmen ihre Perspektive, erkunden die Umgebung, lösen Rätsel und müssen sich gegen bizarre Bedrohungen behaupten. Dabei bleibt das Spiel laut Konami thematisch dem psychologischen Horror treu und greift zentrale Motive wie persönliche Traumata und innere Konflikte auf.

Die Entwicklung von “Silent Hill f” liegt beim taiwanesischen Studio NeoBards Entertainment. Das Drehbuch stammt von Ryukishi07, der vor allem durch “Higurashi: When They Cry” bekannt wurde. In einem früheren Statement bezeichnete Konami die Zusammenarbeit mit ihm als wichtigen Schritt, um “eine neue narrative Dimension” zu erschließen. Die musikalische Gestaltung übernahmen Akira Yamaoka, ein Veteran der Serie, und Kensuke Inage.

