Splitgate 2: 1047 Games enthüllt den Releasetermin und kündigt „riesige Überraschung“ an

In einer aktuellen Mitteilung verkündeten die Verantwortlichen von 1047 Games den Releastetermin des kompetitiven Multiplayer-Shooters "Splitgate 2". Die Ankündigung nutzte das Studio zudem, um den Spielern eine "riesige Überraschung" in Aussicht zu stellen.

Seit dem 22. Mai 2025 haben interessierte Spieler auf dem PC und auf Konsolen die Möglichkeit, den Multiplayer-Shooter „Splitgate 2“ im Rahmen einer offenen Beta zu spielen.

In einer aktuellen Mitteilung enthüllten die Entwickler von 1047 Games nun den finalen Releasetermin von „Splitgate 2“ und gaben bekannt, dass der Shooter am 6. Juni 2025 von der offenen Beta in die Vollversion übergehen wird. „Splitgate 2“ wird dann für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar sein.

Bei der Ankündigung des Veröffentlichungstermins beließ es das Team von 1047 Games jedoch nicht. Gleichzeitig stellte das Studio den Spielern eine „riesige Überraschung“ in Aussicht.

Enthüllung erfolgt auf dem Summer Game Fest 2025

Näher ins Detail ging 1047 Games diesbezüglich zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass die Überraschung im Rahmen des großen Enthüllungsevents des Summer Game Fest 2025 vorgestellt beziehungsweise enthüllt wird. Die von Geoff Keighley moderierte Veranstaltung startet am Freitag, den 6. Juni 2025, um 23 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).

Bis dahin können die Spieler nur spekulieren, was es mit der besagten Überraschung auf sich hat – was sie auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) auch fleißig tun.

Fest steht bereits jetzt, dass sich hinter der Ankündigung keine neue Kampagne für“ Splitgate 2″ verbirgt. Diese Vermutung äußerte ein Spieler auf X, woraufhin sich die Entwickler zu Wort meldeten und bestätigten, dass die Überraschung nichts mit einer Kampagne zu tun habe.

Stattdessen solle die Community in größeren Dimensionen denken. Was auch immer das bedeuten mag – in Kürze erfahren wir mehr.

Was hat der Shooter zu bieten?

„Splitgate 2“ greift das spielerische Konzept seines erfolgreichen Vorgänger auf und bietet Multiplayer-Gefechte, in denen sich zwei Teams, bestehend aus jeweils vier Spielern, gegenüberstehen. Zu den spielerischen Besonderheiten gehören die Portale, die von den Spielern geöffnet und genutzt werden können, um sich schnell über die Karten zu bewegen.

Des Weiteren versprechen die Entwickler einen Map-Editor sowie neue Charaktermodelle, Karten, Waffen und Portale beziehungsweise Portalwände, die auf Basis der Unreal Engine 5 entstanden.

Ebenfalls neu sind die drei unterschiedlichen Fraktionen mit ihren individuellen Spielstilen und Strategien.

