State of Play: Zahlreiche Ankündigungen geplant – Verfolgt die Show ab 23 Uhr bei uns im Stream

Am heutigen Mittwochabend kehrt das "State of Play"-Format mit einer rund 40 Minuten langen Ausgabe und zahlreichen Präsentationen zurück. Bei uns könnt ihr euch die Show ab 23 Uhr im Livestream anschauen.

In dieser Woche finden gleich mehrere große Shows statt, in deren Rahmen allerlei Ankündigungen und Enthüllungen auf uns warten. Den Anfang macht am heutigen Mittwochabend Sony Interactive Entertainment.

Wie gestern angekündigt, steht heute Abend die neueste Ausgabe des „State of Play“-Formats auf dem Programm. Wie gewohnt gingen die PlayStation-Macher aus Spannungsgründen nicht näher auf die präsentierten Inhalte ein. Allerdings wies Sony Interactive Entertainment in der offiziellen Ankündigung darauf hin, dass die heutige „State of Play“ eine Laufzeit von etwas mehr als 40 Minuten haben wird.

Dank der offiziellen Streams könnt ihr die „State of Play“ ab 23 Uhr bei uns live verfolgen und euch dabei mit der PLAY3-Community austauschen. Sollte euch 23 Uhr zu spät sein, könnt ihr die Show natürlich auch am nächsten Tag in Form einer Videoaufzeichnung anschauen.

Was gibt es zu sehen?

Ohne konkrete Namen zu nennen, bestätigte Sony Interactive Entertainment, dass die heutige „State of Play“ sowohl First- als auch Third-Party-Präsentationen umfassen wird. Das Unternehmen spricht von Must-Have-Titeln für die PS5, die bei den globalen Partnern von PlayStation entstehen und heute Abend präsentiert werden.

Zu den aussichtsreichsten Kandidaten für einen Auftritt in der Show dürfte „Ghost of Yotei“ gehören. Der Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ befindet sich bei Sucker Punch in Entwicklung und erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5.

Unklar ist derweil, wie es um Bungies Multiplayer-Shooter „Marathon“ steht. Offiziell ist dieser zwar weiterhin für eine Veröffentlichung im September 2025 vorgesehen, was eine Präsentation im Rahmen der „State of Play“ nahelegen würde. Zuletzt machten jedoch unbestätigte Berichte über eine mögliche Verschiebung und verworfene PR-Pläne die Runde.

Auch zu potenziellen Enthüllungen von Third-Party-Partnern erreichten uns in den vergangenen Tagen einige Gerüchte. Unter anderem war von „Resident Evil 9“ oder dem „Born From a Wish“-DLC zum Remake von „Silent Hill 2“ die Rede. Diese könnten schon bald angekündigt oder vorgestellt werden.

Ob dies im Rahmen der „State of Play“ oder erst im Zuge des Summer Game Fest 2025 geschieht, bleibt abzuwarten.

