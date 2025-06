Switch 2: Day-One-Update und eShop ab sofort verfügbar – Konsole in ersten Regionen erhältlich

Die Switch 2 ist in den ersten Regionen erhältlich und dementsprechend steht ab sofort auch das Day-One-Update zum Download bereit, dass sämtliche Features der neuen Nintendo-Konsole freischaltet - darunter auch der neue eShop. Ein Video gewährt einen ersten Blick.

Offiziell erscheint die Switch 2 am 5. Juni, und hierzulande somit erst morgen. Doch aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen ist die neue Nintendo-Konsole in ersten Regionen wie beispielsweise Neuseeland bereits erhältlich. Auch weitere Zeitzonen östlich von uns, darunter Japan und Südkorea, werden in Kürze folgen.

Aus diesem Grund hat Nintendo jetzt auch das Day-One-Update für die Switch 2 veröffentlicht und zum Download freigegeben, wodurch sämtliche Funktionen ab sofort zur Verfügung stehen. Frühzeitige Besitzer der Konsole konnten bislang nicht viel mit dem Gerät anfangen, da Nintendo die Konsole vor dem Launch „gesperrt“ hatte, um Leaks zu vermeiden. Doch jetzt ist die Switch 2 voll funktionsfähig.

Das Day-One-Update trägt die Versionsnummer 20.1.1 und ermöglicht unter anderem das Spielen, die Nutzung des neuen GameChat-Features und natürlich das Stöbern im neue eShop, der ab sofort online ist. Die Kollegen von VGC, die bereits eine Switch 2 besitzen, haben auch schon ein Video online gestellt, das einen ersten Blick auf den digitalen Shop und sämtliche Menüs des Systems gewährt.

Was genau das Day-One-Update für die Switch 2 bewirkt, enthüllt ein Blick auf den vollständigen Changelog. Darüber hinaus ist erwähnenswert, dass Nintendo mit der Firmware nicht von vorne angefangen hat: Auch die originale Switch läuft derzeit mit der Version 20.1.1, sodass beide Konsolen gleichauf sind.

Nintendo Switch 2 – Day-One-Update Version 20.1.1 Changelog

Nutzung von Nintendo Switch-Software

Nintendo Switch Online

Game-Chat

Kommunikation teilen

Komplette Übertragung

Virtuelle Spielkarten

Nintendo eShop

Spiele-News

Upload-Funktion für Screenshots und Videos auf den Server

Verknüpfung mit den Smartphone-Apps „Nintendo Switch – Altersbeschränkungen“ und „Nintendo Switch Online-App“ usw. Die „Nintendo Switch Online-App“ ist erforderlich, um auf den Server hochgeladene Screenshots und Videos anzusehen.

Details zu den einzelnen Funktionen finden Sie auf der Nintendo-Webseite.

Mit einigen Ausnahmen ist für die Nutzung von Netzwerkfunktionen eine Verknüpfung mit einem Nintendo-Account erforderlich.

Das System muss aktualisiert werden, wenn Sie Nintendo Switch 2 Software verwenden möchten, die mit einer Game-Key-Card bereitgestellt wird.

Das System muss aktualisiert werden, wenn Sie eine microSD Express-Karte verwenden möchten.

Wenn Sie das System während der Ersteinrichtung mit dem Internet verbinden, werden Sie zur Aktualisierung des Systems aufgefordert. Versuchen Sie, eine Funktion über das HOME-Menü usw. zu nutzen, wird ein Leitfaden auf dem Bildschirm angezeigt, falls eine Systemaktualisierung erforderlich ist.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das System zu aktualisieren.

Darüber hinaus stehen ab sofort auch die ersten Updates für Switch 2-Spiele wie „Mario Kart World“ zum Download bereit. Dadurch lassen sich im Kart-Racer unter anderem ab sofort auch die Online-Funktionen nutzen. Außerdem stehen auch die ersten kostenlosen Upgrades für Switch-Spiele zur Verfügung, die ausgewählten Titeln einen Performance-Boost, verbesserte Grafik und sogar neue Features bescheren.

Dazu gehören beispielsweise auch „Pokémon Karmesin“ und „Purpur“, die auf der originalen Switch aufgrund ihrer Technik enttäuschten. Auf der Switch 2 hingegen sehen die beiden Titel fast schon wie ein anderes Spiel aus, was vor allem der 4K-Auflösung und den flüssigen 60 FPS zu verdanken ist. Obendrein tauchen in freier Wildbahn mehr Pokémon zur gleichen Zeit auf.

Wer vor dem morgigen Launch der Switch 2 noch auf Testberichte wartet, wird jedoch enttäuscht sein: Day-One-Reviews der neuen Konsole wird es wohl nicht geben. Ein Nintendo-Sprecher erklärte kürzlich den Grund dafür.

Demnach wollte man vor dem offiziellen Verkaufsstart keine Konsolen herausgeben, um Spielern und Testern das gleiche Erlebnis bieten zu können – zumal das System aufgrund des Day-One-Updates ohnehin erst seit heute vollumfänglich genutzt werden kann.

