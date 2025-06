Switch 2: Stark genug für große Blockbuster? Nvidia spricht von einem „technischen Wunderwerk“

Den anstehenden Launch der Switch 2 beging Nintendo of America mit einem Video, in dem Jen-Hsun Huang, der CEO von Nvidia, über die Arbeiten an den Chips der Konsole spricht. Dabei stellte der CEO den Spielern nicht weniger als ein "technisches Wunderwerk" in Aussicht.

Am morgigen Donnerstag, den 5. Juni 2025, erfolgt die offizielle Markteinführung der Switch 2. Wenig überraschend läuft die PR-Maschinerie von Nintendo passend zum nahenden Launch auf Hochtouren.

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlichte Nintendo of America in dieser Woche ein Video, in dem Jen-Hsun Huang, der CEO von Nvidia, zu Wort kommt. Bekanntermaßen arbeitete Nintendo bei der Entwicklung der Switch 2-Hardware erneut eng mit dem US-amerikanischen Chiphersteller zusammen.

Zu den Besonderheiten des Switch 2-Chips gehört laut Huang die Tatsache, dass Nintendo und Nvidia bei der neuen Konsole auf eine „einzigartige Hardware“ setzen, die in dieser Form bislang in keinem anderen System zum Einsatz kam. Nachdem Nvidia für die originale Switch noch den heruntergetakteten Tegra-X1-Chip geliefert hatte, gestaltete sich die Entwicklung der Chips für die Switch 2 deutlich komplexer.

Diese Ziele verfolgten Nintendo und Nvidia

In dem Video erklärte Huang unter anderem, dass der Auftrag für die ursprüngliche Nintendo Switch darin bestand, eine „Konsole zu schaffen, die leistungsstark genug für große cineastische Spiele ist, aber klein genug, um sie überallhin mitzunehmen“. Wie der Nvidia-CEO weiter ausführte, war dies der ausdrückliche Wunsch des 2015 verstorbenen ehemaligen Nintendo-Präsidenten Satoru Iwata.

Bei der Switch 2 wiederum ging es Nintendo und Nvidia darum, diese Vision aufzugreifen und weiterzuentwickeln – unter anderem mit einer Hardware, die der Chip-Hersteller speziell für das mobile Spielen konzipierte.

Huang führte aus, dass sich der neue, speziell für die Bedürfnisse der Switch 2 entwickelte Chip deutlich von allem unterscheide, was sein Unternehmen bislang produziert habe. So vereine das System beispielsweise DLSS, Raytracing und hohe Leistung in einem winzigen Handheld-Chip. Der Nvidia-Chef bezeichnete das neue Chipset, das im Zentrum von Nintendos neuer Handheld-Konsole steht, zudem als ein „technisches Wunderwerk“.

Beeindruckend sei laut Huang nicht nur der Einsatz von DLSS und Raytracing. Bemerkenswert sei zudem, dass all dies unter gleichzeitiger Wahrung einer hohen Abwärtskompatibilität zur originalen Switch realisiert werde.

Die Switch 2 erscheint in zwei unterschiedlichen Editionen

Wie eingangs erwähnt, erfolgt der offizielle Launch der Switch 2 am 5. Juni 2025. Auch in Europa setzt Nintendo bei der offiziellen Markteinführung auf zwei unterschiedliche Editionen. Die Stand-Alone-Version umfasst neben der Konsole das nötigste Zubehör und kostet 469,99 Euro.

Zeitlich begrenzt bietet Nintendo zudem ein Bundle mit einer digitalen Version von „Mario Kart World“ an, das für 509,99 Euro erhältlich ist. Wie Nintendo vor wenigen Wochen bestätigte, wird das besagte Bundle allerdings nur bis zum Herbst produziert.

