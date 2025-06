Astro Bot: Teuflische-Leere-Galaxie erhält fünf neue Level – Limitierter DualSense kommt zurück

„Astro Bot“ erhält Nachschub in Form fünf weiterer kostenloser Level, die der Teuflische-Leere-Galaxie hinzugefügt werden und die Fähigkeiten der Spieler auf die Probe stellen sollen. Außerdem bringt Sony den limitierten DualSense-Controller im „Astro Bot“-Design zurück.

Auch „Astro Bot“ ließ sich auf der jüngsten State of Play blicken und Game Director Nicolas Doucet meldete sich zu Wort, um kostenlosen Nachschub für alle Spieler anzukündigen. So wird das wohl erfolgreichste PS5-Spiel des vergangenen Jahres bereits im nächsten Monat mit neuen Level erweitert, die für alle Spieler wie gewohnt kostenlos zur Verfügung stehen werden.

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass der limitierte DualSense-Controller im „Astro Bot“-Design zurückkehren wird, der bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde – allerdings binnen kürzester Zeit ausverkauft war. Für die neue Version des Gamepads haben sich die Verantwortlichen außerdem auch etwas Neues einfallen lassen.

Astro Bot erhält im Juni fünf neue Level und Spezial-Bots

Die fünf neuen Level für „Astro Bot“ werden der bereits bekannten Teuflische-Leere-Galaxie hinzugefügt, die ihren Weg bereits im vergangenen Februar ins Spiel fand. Durch die neuen Abschnitte erhöht sich die Gesamtanzahl der Level im Jump & Run auf über 90. Erscheinen werden die neuen Inhalte am 10. Juli 2025 um 16 Uhr unserer Zeit. Und dieses Mal sieht es so aus, als wenn alle fünf Level gleichzeitig veröffentlicht werden.

Die neuen Abschnitte hören auf die Namen Twin-Frog Trouble, Suck It Up, Handhold Havoc und Inflation, während der Titel des letzten Levels noch geheim gehalten wird und eine Überraschung bieten soll. Zudem erklärte Doucet, dass der Abschluss aller fünf Level zu „etwas richtig Coolem“ führen wird.

Darüber hinaus werden die neuen Level auch wie gewohnt jeweils einen neuen Spezial-Bot bieten, der gefunden werden will. Wie während der State of Play bereits bestätigt wurde, wird es sich dabei unter anderem um Atsu handeln, die neue Protagonistin aus „Ghost of Yotei“. Obendrein könnte sich „vielleicht ein rachsüchtiger Neuling der Crew anschließen“.

DualSense im Astro-Bot-Design wird neu aufgelegt

Bereits im letzten Jahr veröffentlichte Sony einen limitieren DualSense-Controller im „Astro Bot“-Design, der pünktlich zum Release des Spiels am 6. September 2024 erschien. Der Andrang war allerdings so groß, dass zeitweise sogar der PS Direct-Store lahmgelegt wurde. Zwar war der Controller auch bei anderen Händlern erhältlich, doch die Bestände waren sehr schnell ausverkauft. Im Nachhinein stiegen die Preise für das Pad auf eBay auf bis zu 190 Euro an.

Aus diesem Grund hat man sich dazu entschieden, den „Astro Bot“-DualSense in einer aktualisierten Version nochmals neu zu veröffentlichen. Dafür haben sich die Verantwortlichen einen neuen „Twist“ einfallen lassen, die dem PS Blog zufolge das Touchpad betreffen. Weitere Details, auch zum Preis und dem Veröffentlichungstermin, sollen in Zukunft bekannt gegeben werden.

