Cyberpunk 2077: CD Projekt RED ist noch nicht fertig – Update 2.3 inklusive Termin angekündigt

Eigentlich zog CD Projekt RED im Mai des vergangenen Jahres einen Schlussstrich unter „Cyberpunk 2077“, nachdem das dystopische Sci-Fi-Rollenspiel eine bewegte Geschichte hinter sich hatte. Doch im Dezember wurde überraschend das Update 2.2 veröffentlicht, das unter anderem neue Möglichkeiten für die Fahrzeuganpassung, eine erweiterte Charaktergestaltung und einen verbesserten Fotomodus mit sich brachte.

Und offenbar sind die Entwickler mit „Cyberpunk 2077“ noch immer nicht fertig: Wie jetzt in einem Stream anlässlich der heutigen Veröffentlichung der „Cyberpunk 2077: Ultimate Edition“ für die Switch 2 bekannt gegeben wurde, befindet sich ein weiteres Update in Arbeit. Und die Veröffentlichung wird auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Demnach wird das Update 2.3 für „Cyberpunk 2077“ noch in diesem Monat erscheinen, genauer gesagt in etwa drei Wochen, am 26. Juni 2025. Konkrete Details nannten die Verantwortlichen zwar noch nicht, doch aufgrund der Versionsnummer ist davon auszugehen, dass es sich wohl um eine umfangreichere Aktualisierung handeln könnte.

Was genau der kommende Patch bieten könnte, lässt sich aktuell nur mutmaßen, doch möglicherweise könnten auch neue Inhalte dabei sein. Erst kürzlich entdeckten Fans in einem B-Roll-Video zur Switch 2–Version des Spiels Hinweise auf eine neue Aktivität. Ohnehin hatten viele damit gerechnet, dass im Zuge der Veröffentlichung der Ultimate Edition auch ein entsprechendes Update für die anderen Plattformen erscheint.

Neue Inhalte auf dem Weg? Virtuos-Mitarbeiter lieferte entsprechende Hinweise

Darüber hinaus hatten wir erst gestern darüber berichtet, dass das LinkedIn-Profil eines Virtuos-Entwicklers Hinweise auf weitere Inhalte für „Cyberpunk 2077“ lieferte. So arbeitete der Autor laut eigenen Angaben an „Dialogen für mehrere neue Nebenquests“ und habe auch „mit dem Narrative Designer zusammengearbeitet, um Nebenquests für kommende DLC-Veröffentlichungen zu konzipieren, zu schreiben und zu verfeinern“.

Gut möglich, dass genau diese Inhalte mit dem Update 2.3 geliefert werden. Auch Marcin Momot, Global Community Director von CD Projekt RED, hat sich bereits in einem X-Beitrag zum neuen „Cyberpunk 2077“-Patch geäußert und schrieb: „Wir sind noch nicht fertig! Bleibt dran für weitere Infos zum nächsten Cyberpunk 2077-Update, das später diesen Monat erscheint.“

„Wir werden näher am Release von Patch 2.3 (so lautet sein Name) mit den Details rausrücken. Fürs Erste bitten wir euch also noch um etwas Geduld. Lasst das Team kochen!“

Unterdessen arbeitet CD Projekt RED aber auch fleißig an der Fortsetzung zu „Cyberpunk 2077“, die intern als „Cyberpunk 2“ bezeichnet wird. Allerdings handelt es sich dabei noch nicht um den finalen Titel. Außerdem wurde erst in der letzten Woche bestätigt, dass man sich inzwischen in der Vorproduktion befindet. Auf einen Release müssen sich Fans aber noch gedulden: Vermutlich wird es erst 2030 oder 2031 so weit sein.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren