Forza Horizon: Bringt mehr Geld als die Konkurrenten zusammen, meint der Playground-Games-Mitgründer

"Forza Horizon 5" und dessen Vorgänger sind für Microsoft ein großer Erfolg, offenbar sogar größer sogar als "Gran Turismo", "F1", "Need for Speed" und "The Crew" zusammen.

Die Entscheidung von Microsoft, das ursprünglich Xbox-exklusive „Forza Horizon 5“ auch auf der PlayStation 5 zu veröffentlichen, untermauert einen strategischen Kurswechsel in der Plattformpolitik, der schon Anfang 2024 eingeleitet wurde. Es ist für die Redmonder ein lohnenswertes Geschäft, wie die Charts seit Wochen verdeutlichen. Doch schon vor dem PS5-Launch war die „Forza Horizion“-Reihe ein umsatzträchtiges Franchise.

Playground-Mitgründer vergleicht Umsätze mit der Konkurrenz

Gavin Raeburn, Mitgründer des verantwortlichen Entwicklerstudios Playground Games, sprach in einem Interview mit GamesIndustry.biz über die wirtschaftliche Bedeutung von „Forza Horizon“. Dabei stellte er einen bemerkenswerten Vergleich an: „Wenn man sich die Einnahmen dieses Spiels ansieht, übertrifft es Gran Turismo, F1, Need for Speed und The Crew zusammen.“

Laut Raeburn bezieht sich diese Aussage sogar auf die Zeit, bevor „Forza Horizon 5“ auf der PS5 landete. Eine unabhängige Bestätigung dieser Angabe liegt nicht vor. Auch ist nicht eindeutig, ob die jeweiligen Reihen oder einzelne Spiele gemeint sind. Allerdings kommt allein „Forza Horizon 5“ auf mehr als 47 Millionen Spieler. Bereits in der ersten Woche nach Veröffentlichung erreichte das Open-World-Rennspiel laut Microsoft über 10 Millionen Spieler.

Aufgrund der Gamepass-Aufnahme und unterschiedlicher Profile sind derartige Angaben nicht mit Verkäufen gleichzusetzen. Auf der Sony-Konsole steht der Game Pass ohnehin nicht zur Verfügung, was zu einem klaren Ergebnis führte: Im April 2025 – dem Launch-Monat der PS5-Version – raste „Forza Horizon 5“ laut Circana bis fast an die Spitze der US-Charts.

Doch woher kommt der Erfolg? Laut Rabeurn zieht „Forza Horizon“ nicht nur klassische Rennspielfans an, sondern ein breiteres Publikum. Viele hätten ihm berichtet, dass sie mit Rennspielen zuvor nichts anfangen konnten, aber „Horizon“ lieben würden. Das Spiel habe damit eine Marktlücke geschlossen, die lange Zeit vernachlässigt worden sei.

Entsprechend dominierte „Forza Horizon 5“ auch im PlayStation-Store:

Horizon-Formel als neues Branchenvorbild?

Den Erfolg von „Forza Horizon“ sieht Raeburn als Impulsgeber für Veränderungen im Genre. Seiner Einschätzung nach orientieren sich inzwischen zahlreiche Studios an der offenen Struktur und dem Spielformat der Reihe: „Alle anderen Rennspielentwickler kopieren jetzt viel von dieser Horizon-Formel“, äußerte er im Interview. Hier kann sicherlich „The Crew“ als Beispiel genannt werden.

Raeburn ist nicht mehr bei Playground Games beschäftigt, sondern verfolgt in seinem neuen Studio Lighthouse Games eigene Pläne. Eine Kopie von „Forza Horizon“ soll am Ende nicht entstehen „Ich würde sagen, dass wir nicht Horizon bauen. Wenn ich Horizon 6, 7 und 8 hätte bauen wollen, wäre ich bei Playground geblieben.“ Ziel sei es, mit einem neuen Projekt frische Impulse ins Genre zu bringen. Tencent konnte als Geldgeber gewonnen werden.

