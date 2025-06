Ghost of Yotei: Trailer zeigt Atsu & einen tierischen Begleiter – State of Play zum Spiel angekündigt

In der heutigen "State of Play" präsentierte uns Sucker Punch einen neuen Trailer zu "Ghost of Yotei". Darüber hinaus kündigte das Studio an, wann es endlich mehr zu sehen gibt.

Angesichts der geplanten Veröffentlichung Anfang Oktober hatten viele von uns wohl bereits damit gerechnet, dass Sucker Punch die heutige „State of Play“ nutzen würde, um uns einen weiteren Blick auf „Ghost of Yotei“ zu gewähren.

Zum Leidwesen der wartenden Spieler fiel dieser jedoch recht knapp aus. Statt einer ausführlichen Gameplay-Präsentation veröffentlichte Sucker Punch lediglich einen kurzen Trailer. Dieser zeigte neben der Protagonistin Atsu auch ihren vierbeinigen Begleiter und deutete an, dass dieser im Kampf eine bedeutende Rolle spielen könnte.

Den besagten Trailer könnt ihr euch nachfolgend anschauen.

Bald gibt es endlich mehr zu sehen

Erfreulicherweise beließen es die Entwickler von Sucker Punch nicht bei dem kurzen Trailer. Stattdessen kündigte das US-Studio heute eine eigene „State of Play“-Ausgabe zu „Ghost of Yotei“ an, die im Juli stattfinden soll. Einen konkreten Termin nannte Sucker Punch zwar noch nicht, versprach jedoch einen ausführlichen Einblick in den Nachfolger von „Ghost of Tsushima“.

Im Mittelpunkt der Präsentation sollen die überarbeiteten und verbesserten Spielmechaniken von „Ghost of Yotei“ stehen – darunter die Erkundung der Spielwelt, das Kampfsystem sowie das grundlegende Gameplay.

In einem im April geführten Interview sprachen Jason Connell und Nate Fox, die sich bei „Ghost of Yotei“ die Rolle des Game Directors teilen, über die Ziele, die das Entwicklerteam mit dem Samurai-Abenteuer verfolgt.

Unter anderem sei es das Ziel, die bislang größte Spielwelt in einem Titel von Sucker Punch zu erschaffen – nicht nur in puncto Größe, sondern auch hinsichtlich ihrer Vielfalt, der erzählten Geschichten und der enthaltenen Inhalte.

Die Handlung setzt rund 300 Jahre nach den Ereignissen von „Ghost of Tsushima“ ein und erzählt die Geschichte der neuen Protagonistin Atsu.

Wann erscheint das Samurai-Abenteuer?

Im April gaben Sony Interactive Entertainment und Sucker Punch den Releasetermin von „Ghost of Yotei“ bekannt und enthüllten, dass das Abenteuer rund um Atsu am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5 erscheint. Wie bei Triple-A-Blockbustern der PlayStation Studios üblich, wird es zum Release verschiedene Editionen zur Auswahl geben.

Die Standardausgabe erscheint zum Preis von 79,99 Euro. Für 89,99 Euro wird außerdem eine digitale Deluxe Edition erhältlich sein, die diverse exklusive Inhalte umfasst – darunter ein Schlangenrüstungsset, eine alternative Farbvariante der Startrüstung sowie spezielle Farben für Pferd und Sattel.

Im PlayStation Direct Store wird zudem eine umfangreich ausgestattete Collector’s Edition angeboten. Weitere Details zu den enthaltenen Inhalten und zur Vorbestellung der Sammlerausgabe findet ihr hier.

Weitere Meldungen zu Ghost of Yōtei.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren