MindsEye: Disc-Version bereits im Umlauf – Entwickler mahnt zum Day-One-Patch

Physische PS5-Versionen von „MindsEye“ sind bereits in Umlauf, doch die ersten Eindrücke sind alles andere als positiv. Nun hat sich das Entwicklerstudio Build A Rocket Boy zu Wort gemeldet und darum gebeten, unbedingt auf den Day-One-Patch zu warten.

Offiziell wird „MindsEye“, das Debütspiel vom neuen Studio des ehemaligen „GTA“-Entwicklers Leslie Benzies, erst am 10. Juni für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Allerdings sind physische Versionen bereits im Umlauf und erste Spieler haben das Actionspiel bereits ausprobiert und ihre Eindrücke in den sozialen Medien geteilt.

Der Ersteindruck zu „MindsEye“ fällt jedoch nicht sonderlich positiv aus – eher im Gegenteil. Und nun haben die frühzeitigen Leaks zum Spiel auch das verantwortliche Entwicklerstudio Build A Rocket Boy dazu veranlasst, sich in einer ausführlichen Stellungnahme zu Wort zu melden und darum zu bitten, auf den Day-One-Patch zu warten und Spoiler zu vermeiden.

Erste Eindrücke zu MindsEye: Ein technisches Chaos

Einer der Nutzer, der eine PS5-Version von „MindsEye“ bereits vor dem Release in die Hände bekommen konnte, ist MrHazel88, der seine initialen Eindrücke zum Spiel in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) teilte. Demnach scheint es um das Actionspiel von Build A Rocket Boy – zumindest ohne Day-One-Update – technisch nicht sonderlich gut bestellt zu sein. Er vergleicht den Zustand mit dem von „Mass Effect: Andromeda“ bei dessen Release.

Es kommt demnach zu Einbrüchen er Bildrate und einem Kameraflackern. Zudem sei die Grafik verwaschen und dem Gunplay fehle es an Trefferfeedback. Darüber hinaus traten zahlreiche Bugs auf, wobei einer sogar das Weiterkommen in einer Mission verhinderte. Abschließend stellt MrHazel88 klar, dass er keinen Hass gegen die Entwickler schüren möchte, der aktuelle Build auf der Disc jedoch ein „technisches Chaos“ sei.

Entwickler bittet die Spieler, auf den Day-One-Patch zu warten

Um die Situation zu entschärfen und die Nutzer vor allem auf das Day-One-Update für „MindsEye“ hinzuweisen, veröffentlichte Build A Rocket Boy ein Statement via X: „Lenz News hat uns darüber informiert, dass einige physische Exemplare von MindsEye vor unserem Start am 10. Juni aufgetaucht sind. Wir wissen, dass ihr genauso gespannt seid wie wir bei Build A Rocket Boy und IOI Partners, aber wir wollten ein paar wichtige Hinweise teilen.“

„Es war ein langer, aber lohnender Weg. Unser gesamtes Studio und unsere Partner haben Herz und Seele in dieses Projekt gesteckt, und wir möchten, dass jeder die Geschichte am ersten Tag, zur gleichen Zeit und ohne Vorurteile erlebt. Das bedeutet, bis zum offiziellen Veröffentlichungsdatum zu warten, um das Spiel aus erster Hand zu spielen.“

„MindsEye ist voller Wendungen und emotionaler Momente – Überraschungen, die am besten spoilerfrei genossen werden. Bitte teilt daher kein Material vor dem Start.“

„Wir möchten hervorheben, dass ein großes Update für physische Exemplare zur Veröffentlichung erscheinen wird, das entscheidende Verbesserungen mit sich bringt, um sicherzustellen, dass MindsEye so spielt, wie wir es beabsichtigt haben, und um alle Charaktere von ihrer besten Seite zu zeigen.“

Abschließend bedankt sich das Studio bei den Spielern und äußert seine große Vorfreude darauf, dass sie ab dem Release in „MindsEye“ eintauchen können – sowohl in die Hauptgeschichte als auch in das spezielle System zur Inhaltserstellung im Spiel und die darauf folgenden, zukünftigen Inhalte. Bleibt nur zu hoffen, dass der Day-One-Patch den technischen Zustand des Spiels maßgeblich verbessert.

