Mortal Kombat: Legacy Collection kommt 2025 – Umfangreiche Retro-Sammlung im Anmarsch

Mit der „Mortal Kombat: Legacy Collection“ kehrt eine der legendärsten Kampfspielreihen der 1990er Jahre in modernisierter Form zurück. Die Sammlung soll im Laufe des Jahres 2025 erscheinen und bündelt Titel aus der frühen Phase der Serie.

Ergänzt wird die Kompilation durch begleitendes Archivmaterial und eine voll integrierte Online-Funktionalität. Damit richtet sich die Veröffentlichung an ein breites Publikum: Retro-Fans, Sammler und Spieler mit Interesse an der Entstehungsgeschichte der Reihe.

Über 20 Versionen in einer umfassenden Spielesammlung

Entwickelt von Digital Eclipse, enthält die Legacy Collection den offiziellen Angaben zufolge über 20 verschiedene Versionen früher „Mortal Kombat“-Spiele – darunter Arcade-, Konsolen- und Handheld-Fassungen.

Bereits bestätigt sind folgende Titel:

Mortal Kombat (1992) – Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear

– Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear Mortal Kombat 2 (1993) – Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X

– Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X Mortal Kombat 3 (1995) – Arcade, SNES, Genesis

– Arcade, SNES, Genesis Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) – Arcade, SNES

– Arcade, SNES Mortal Kombat 4 (1997) – Arcade

– Arcade Mortal Kombat Advance (2001) – Game Boy Advance

– Game Boy Advance Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002) – Game Boy Advance

– Game Boy Advance Mortal Kombat: Tournament Edition (2003) – Game Boy Advance

Weitere, bislang nicht namentlich genannte Bestandteile werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt. Sämtliche enthaltenen Arcade- und Konsolenversionen sind mit Online-Unterstützung spielbar – inklusive Rollback-Netcode zugunsten stabilerer Multiplayer-Erlebnisse.

Den passenden Controller steuert Sony bei:

Interaktive Dokumentation zur Seriengeschichte

Ein zentrales Element der „Mortal Kombat: Legacy Collection“ ist eine digitale Aufbereitung der Serienhistorie. Laut Entwicklerteam handelt es sich um eine „interaktive Dokumentation voller seltener Konzeptzeichnungen, Archivmaterial und neuer Interviews“ – unter anderem mit den Serien-Mitbegründern Ed Boon und John Tobias.

Für dieses Feature arbeitet Digital Eclipse mit dem Dokumentarstudio Area 5 zusammen, das bereits für „Grounded 2: The Making of The Last of Us Part 2“ verantwortlich war. Die Doku soll die Entstehungsgeschichte der Serie umfassend abbilden. Inbegriffen sind Designunterlagen, Prototypen, Motion-Capture-Material, Konzeptkunst und viele bislang unveröffentlichte Inhalte.

Spieler können sich durch eine interaktive Zeitleiste bewegen, Interviews ansehen und weiterführende Informationen zur Entwicklung von „Mortal Kombat“ abrufen.

Mit der „Mortal Kombat: Legacy Collection“ verfolgen die Macher ebenfalls das Ziel, vormals versteckte Inhalte der Reihe für alle Spieler transparent zugänglich zu machen. Geheime Charaktere, besondere Kampfmanöver und klassische Cheat-Codes sollen offen dokumentiert und ohne Umwege abrufbar sein.

Mehr von der jüngsten State of Play:

Die „Mortal Kombat: Legacy Collection“ erscheint 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch aus.

