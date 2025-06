Nach XDefiant-Aus: Shooter-Veteran Mark Rubin kündigt drastischen Schritt an

Nach Jahren der Entwicklung und nur wenigen Monaten im Live-Betrieb ist „XDefiant“ Geschichte. Das ambitionierte Projekt, das zeitweise sogar als möglicher Herausforderer von „Call of Duty“ galt, wurde in dieser Woche endgültig vom Netz genommen.

Kurz darauf gab Executive Producer Mark Rubin überraschend seinen Rückzug aus der Spielebranche bekannt und nannte offen die Gründe für das Scheitern.

Technischer Ballast wurde zur Hürde

„XDefiant“ startete im Mai 2024 als Free-to-Play-Shooter mit Fokus auf 6v6-Multiplayer-Matches. Bereits im Dezember desselben Jahres kündigte Ubisoft an, die Entwicklung nicht weiterzuführen. Am 3. Juni 2025 wurden die Server schließlich dauerhaft abgeschaltet.

Kurz darauf zog sich auch Rubin zurück: „Ich habe beschlossen, die Branche zu verlassen und mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Daher werdet ihr leider nicht mehr hören, dass ich ein weiteres Spiel mache.“

Doch es blieb nicht bei dieser persönlichen Erklärung. Rubin ließ es sich nicht nehmen, strukturelle Probleme anzuprangern, die laut seiner Ansicht nach maßgeblich zum Ende von „XDefiant“ beigetragen hätten.

Als eines der größten Probleme nannte Rubin – neben dem mangelnden Marketing – die technische Grundlage des Spiels: „Wir hatten lähmenden technischen Ballast, weil wir eine Engine verwendeten, die nicht für unsere Zwecke gemacht war.“ Es habe schlicht an Ressourcen gefehlt, um diese grundlegenden Mängel zu beheben.

„Ich persönlich bin der Meinung, dass In-House-Engines nicht mehr die wertvolle Investition sind, die sie einmal waren, und oft dazu verdammt sind, hinter großen Engines wie Unreal zurückzubleiben“, so Rubin.

Auch der häufig kritisierte Netcode sei auf die gewählte Architektur zurückzuführen gewesen. Laut Rubin war eine Lösung schlicht nicht möglich. Hinzu kam ein Mangel an Kapazitäten für die Inhaltserstellung, sowohl personell als auch organisatorisch.

Besonders deutlich sei das in der dritten Season geworden: „Was wir in Staffel 3 gesehen haben, war meiner Meinung nach nicht einmal genug Inhalt für den Launch“, so Rubins Resümee. „Später in Staffel 4 oder sogar 5 sollten einige wirklich coole Features folgen, die das Spiel so vervollständigt hätten, wie ich es für den Launch erwartet hatte.“

Zu weit von Erfolgen entfernt

Trotz eines engagierten Teams fehlte es „XDefiant“ an der nötigen Spieltiefe und technischen Stabilität, um langfristig bestehen zu können. Nach dem Entwicklungsstopp im Dezember 2024 schloss Ubisoft Berichten zufolge zwei beteiligte Studios. Rund 300 Beschäftigte waren betroffen. Laut Marie-Sophie de Waubert, Leiterin der Ubisoft-Studios, war das Spiel „zu weit davon entfernt, die erforderlichen Ergebnisse zu erzielen, um weitere bedeutende Investitionen zu rechtfertigen.“

Das habe Rubin zufolge nicht am Einsatz des Teams gelegen: „Alle – die Entwickler, die Führungsetage, jeder – hatten das Herz am rechten Fleck. Aber uns fehlte die Energie, ein Free-to-Play-Spiel bis zum Ende durchzuziehen. Also nochmals ein großes Lob an alle Entwickler, die an XDefiant gearbeitet haben! Ihr hattet zwar keine guten Karten, aber ihr habt es geschafft, ein wirklich unterhaltsames und großartiges Spiel zu produzieren!“

Trotz des Endes blickt Rubin nicht nur enttäuscht auf das Projekt zurück. Aus seiner Sicht habe „XDefiant“ durchaus Spuren hinterlassen: „Wir haben gesehen, wie andere Spiele auf unsere Arbeit reagiert haben – das spricht für mich Bände.“

Seine Hoffnung richtet sich nun an die Zukunft der Branche: „Mir liegt der Shooter-Bereich sehr am Herzen. Ich hoffe, dass jemand anders die Fahne aufgreift, die ich hochzuhalten versucht habe – und Spiele entwickelt, bei denen die Spieler im Mittelpunkt stehen, mit Respekt behandelt werden und deren Stimme zählt.“

Mark Rubin ist (oder war) ein US-amerikanischer Spieleentwickler, der vor allem durch seine Rolle als Executive Producer bei Infinity Ward bekannt wurde, wo er an bedeutenden Titeln der „Call of Duty“-Reihe wie „Modern Warfare (1–3)“ und „Ghosts“ mitwirkte. Nach seinem Weggang von Infinity Ward wechselte er zu Ubisoft, wo er das Free-to-Play-Projekt „XDefiant“ leitete – wie wir nun wissen, mit einem mäßigen Erfolg.



