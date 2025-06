Naughty Dog: Sony hat ein Problem mit „Naughty Cat“

Sony befindet sich in einem neuen Verfahren. Der Inhaber von Naughty Dog hat beim US-Patent- und Markenamt offiziell Einspruch gegen die Anmeldung des Namens „Naughty Cat“ eingelegt. Dabei geht es nicht um inhaltliche Überschneidungen, sondern um die sprachliche und markenrechtliche Nähe der Bezeichnungen.

Sony warnt vor Irritation

Die Marke „Naughty Cat“ wurde von Naughty Cat Co., Limited mit Sitz in Hongkong angemeldet. Das Unternehmen betreibt in App-Stores zwei Glücksspiel-Apps. Inhaltlich bestehen keine Berührungspunkte zu Spielereihen wie „The Last of Us“ oder „Uncharted“, die vom Sony-Studio Naughty Dog entwickelt wurden.

Trotz der unterschiedlichen Ausrichtung sieht Sony in der Kombination der Begriffe „Naughty“ und einem Tiernamen ein erhebliches Risiko für Verwechslungen. In den von IGN eingesehenen Dokumenten des Einspruchs argumentiert Sony, dass „Naughty Cat“ dem Gesamteindruck der etablierten Marke „Naughty Dog“ deutlich ähnele.

„Das erste, dominante Element der beiden Marken, NAUGHTY, ist identisch“, heißt es in der Begründung. „Die zweiten Elemente, DOG und CAT, sind sich sehr ähnlich, da sie sich beide auf Haustiere beziehen.“

Sony warnt davor, dass Verbraucher die Marken aufgrund dieser Ähnlichkeit fälschlich miteinander in Verbindung bringen oder „Naughty Cat“ als von Sony lizenziert ansehen könnten. Dies könne zu Marktverwirrung und einer Irreführung über die Herkunft der Produkte führen.

Naughty Cat schweigt

Den Unterlagen des US-Markenamts zufolge datiert die erste Nutzung von „Naughty Cat“ auf den 25. Dezember 2023. Sony kann im Gegenzug auf eine langjährige weltweite Nutzung und Bekanntheit der Marke „Naughty Dog“ verweisen.

Wie geht es weiter? Das Markenamt hat einen Zeitplan für das Verfahren festgelegt: Naughty Cat Co., Limited hat bis zum 12. Juli 2025 Zeit, auf den Einspruch zu reagieren. Bleibt eine Antwort aus, gilt die Anmeldung als zurückgezogen, was einem Erfolg für Sony gleichkäme.

Reicht das adressierte Unternehmen jedoch fristgerecht eine Stellungnahme ein, könnte sich das Verfahren bis ins Jahr 2026 hineinziehen – mit der Möglichkeit einer gerichtlichen Auseinandersetzung.

Ob das Verfahren Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Naughty Cat Co. oder künftige App-Veröffentlichungen haben wird, ist unklar. Auch eine öffentliche Reaktion des Unternehmens steht bislang aus.

Sony Interactive Entertainment tritt im laufenden Verfahren als alleiniger Kläger auf. Naughty Dog selbst scheint nicht direkt involviert zu sein. Das Entwicklerstudio kann sich somit uneingeschränkt auf „Intergalactic: The Heretic Prophet“ konzentrieren. Es ist das nächste Spiel der erfolgreichen Softwareschmeide.

