Ninja Gaiden Ragebound: Release-Termin enthüllt und kostenlose Demo in Kürze

Mit „Ninja Gaiden: Ragebound“ arbeiten die „Blasphemous“-Entwickler an einem 2D-Side-Scroller im bekannten Universum von Team Ninja. Nun wurde der Release-Termin verkündet. Außerdem bekommen interessierte Spieler schon in Kürze die Gelegenheit, dass Ninja-Abenteuer anhand einer Demo selbst auszuprobieren.

Noch bevor im vergangenen Januar mit „Ninja Gaiden 4“ die Rückkehr von Team Ninjas ikonischer Action-Reihe nach 13 Jahren Pause offiziell wurde, kündigten Koei Tecmo und Publisher DotEmu auf den Game Awards 2024 im vergangenen Dezember „Ninja Gaiden: Ragebound“ an.

Für die Entwicklung des 2D-Side-Scrollers zeichnet sich das spanischen Studio The Game Kitchen verantwortlich, bekannt durch die beiden „Blasphemous“-Spiele. Im Rahmen der gestrigen State of Play gab es schließlich einen neuen Trailer zu „Ninja Gaiden: Ragebound“ zu sehen, der auch den Release-Termin enthüllte. Eine weitere gute Nachricht: Noch vor der Veröffentlichung kann das Spiel dank einer Demo selbst ausprobiert werden.

Ragebound erscheint Ende Juli, Demo in wenigen Tagen – aber nicht für alle

Ursprünglich angekündigt wurde „Ninja Gaiden: Ragebound“ für den diesjährigen Sommer, doch jetzt steht fest: Das Actionspiel wird ab dem 31. Juli 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und den PC erhältlich sein. Und bereits am 9. Juni 2025 wird im Rahmen des Steam Next Fests eine spielbare Demo erscheinen. Bislang ist die Probierfassung allerdings nur für den PC angekündigt. Ob auch andere Plattformen versorgt werden, ist noch nicht bekannt.

Währenddessen verspricht der neue Gameplay-Trailer eine gelungene Rückkehr in die 2D-Ära der Reihe, die bereits 1988 in den Spielhallen ihren Lauf nahm, ehe die ersten drei Teile für den NES veröffentlicht wurden. Die Entwickler versprechen, das klassische Spielgefühl mit der Intensität der modernen 3D-Spiele zu kombinieren und so „die besten Elemente zweier Zeitalter zu einem epischen und aufregenden Abenteuer verschmelzen.“

Kenji und Kumori: Die Verteidiger des Hayabusa-Dorfes

Spieler übernehmen in „Ninja Gaiden: Ragebound“ die Rolle des Ninjas Kenji, der aufgrund der Abwesenheit von Ryu die Verteidigung von Hayabusa Village in die eigene Hand nehmen muss, nachdem die Barriere zwischen der Menschen- und Dämonenwelt zerbrochen ist und die finsteren Gestalten in sein Heimatdorf eingedrungen sind. Die Bedrohung ist sogar so groß, dass sich Kenji mit Kumori aus dem verfeindeten Black Spider Clan verbündet – dem zweiten spielbaren Charakter.

„Ninja Gaiden: Ragebound“ ist übrigens nicht das erste Spiel der Reihe, dass in diesem Jahr erscheint: Zeitgleich mit der Ankündigung von „Ninja Gaiden 4“ wurde mit „Ninja Gaiden 2 Black“ ein Remaster veröffentlicht, dass es den Fans ermöglicht, die noch etwas längere Wartezeit auf den vierten Teil zu überbrücken. Dessen Release ist nämlich erst für den diesjährigen Herbst geplant. Und ab Ende Juli lässt sich auch mit „Ragebound“ weitere Zeit überbrücken.

