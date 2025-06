Nintendo Switch 2: Wie schmecken eigentlich die Cartridges?

Am heutigen 5. Juni ist der offizielle Marktstart der Nintendo Switch 2. Die neue Hybridkonsole der Japaner kann derzeit in zwei Varianten erworben werden: nur die Konsole für 469,99 Euro sowie als Bundle mit dem Spiel „Mario Kart World“ für 509,99 Euro. Alle Infos zu der Bestellung des Geräts haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.

Auch wenn die Switch 2 einige Neuerungen auf Lager hat, ein Detail der ersten Nintendo Switch aus 2017 bleibt auch bei dem neuen Gerät erhalten: der bittere Geschmack der physischen Spielkarten.

Auch an den neuen Cartridges solltet ihr besser nicht nuckeln

Schon im April bestätigte Nintendo in einem Interview mit den Kollegen von GameSpot, dass man auch bei der Switch 2 wieder auf eine bittere Beschichtung für die Cartridges setze. Damit wolle man verzichten, dass die Karten versehentlich von Kindern oder Tieren verschluckt werden.

„Wir wollen nicht, dass jemand Gefahr läuft, sie ungewollt zu verzehren“, so Takuhiro Dohta von Nintendo. „Wir haben es tatsächlich so gemacht, dass man sie ausspuckt, wenn sie in den Mund kommen.“

Wie schon bei den Cartridges der ersten Nintendo Switch wurden auch die physischen Spiele der Switch 2 mit dem Stoff Denatoniumbenzoat beschichtet. Der Bitterstoff hat viele Einsatzgebiete und soll unter anderem das versehentliche Schlucken von gesundheitsschädlichen Flüssigkeiten durch Kleinkinder verhindern. So findet sich das Zeug etwa in Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Shampoos oder Seifen.

Darüber hinaus wird Denatoniumbenzoat aber eben auch für die Spielmodule der Nintendo Switch und der Nintendo Switch 2 verwendet. Der Stoff soll unbedenklich sein, allerdings liegen keine Erkenntnisse über langfristige Gesundheitsgefahren vor.

Auch Nintendo-Mitarbeiter testeten den Geschmack

Und wie ist nun der Geschmack der Cartridges? „Ich rate Ihnen davon ab“, meinte Takuhiro Dohta über das Ablecken der Spielmodule. Aus eigener Erfahrung kann die Redaktion berichten, dass die Spielkarten der Nintendo Switch einen sehr unangenehmen und bitteren Geschmack haben. Auch wir können das Ablecken der Module nicht empfehlen.

„Als die Nintendo Switch entwickelt wurde, habe ich sie einmal angeleckt“, meinte Kouichi Kawamoto von Nintendo. „Aber nie wieder. Ich kann nicht glauben, dass andere Leute das versuchen.“

Neben den normalen Spiele-Cartridges setzt Nintendo bei der Switch 2 auch auf die sogenannten Game-Key-Karten. Diese enthalten nicht die vollständigen Spieldaten und setzen einen weiteren Download voraus. Wegen diesem Vorgehen schlagen unter anderem Spieleschützer Alarm.

