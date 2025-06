Nioh 3: Team Ninja kündigt Fortsetzung an – PS5-Demo ab sofort verfügbar

2017 veröffentlichten Koei Tecmo und Entwickler Team Ninja mit „Nioh“ ein brandneues Action-Rollenspiel, das sich nicht nur als echter Überraschungshit erwies, sondern auch als eine der ersten ernstzunehmenden Alternative zu den beliebte Soulslikes von FromSoftware.

Aufgrund des Erfolgs erschien 2020 mit „Nioh 2“ eine Fortsetzung und nun geht die herausfordernde Samurai-Action im Frühjahr 2026 in die nächste Runde: Im Rahmen der heutigen State of Play haben die Verantwortlichen „Nioh 3“ offiziell angekündigt.

Gezeigt wurde ein Trailer, der einen ersten Eindruck vom gewohnten Gameplay lieferte, während PS5-Spieler ab sofort dank einer exklusiven und zeitlich begrenzten Demo probespielen können.

Zwischen Schwert und Schatten: Die neuen Kampfstile in Nioh 3

In „Nioh 3“ übernehmen die Spieler die Rolle eines jungen Kriegers, der auf bestem Wege ist, der nächste Shogun zu werden. Doch wie bereits im ersten Trailer zu sehen ist, bekommt er es mit den bekannten Yokai zu tun. Die größte Neuerung: Im Kampf lässt sich jetzt zwischen zwei verschiedenen Spielstilen wählen.

Der Samurai-Stil erinnert dabei an die beiden Vorgänger und legt den Fokus auf die Kampfkünste sowie das Parieren sowie Blockieren von gegnerischen Angriffen. Der neue Ninja-Stil setzt hingegen auf schnelle Bewegungen, Ausweichen und Attacken aus der Luft. So lässt sich dank verschiedener Ninjutsu-Techniken auch aus der Distanz angreifen und Techniken wie „Nebel“ erzeugen nach dem Angriff einen Klon, sodass sich die Gegner ausmanövrieren lassen.

In den Auseinandersetzungen von „Nioh 3“ kann jederzeit zwischen den beiden Kampfstilen gewechselt werden und die Samurai- und Ninja-Techniken können nahtlos aneinander gereiht werden. Je nach Gegner oder Umgebung bieten die Stile ihre eigenen Vorteile, doch Spieler können auch einfach ihren Lieblingsstil wählen.

Eine offene Spielwelt und zeitlich begrenzte PS5-Demo

Eine weitere Neuerung in „Nioh 3“ ist die Spielwelt: Während man in den Vorgängern in abgesteckten und relativ begrenzten Arealen unterwegs war, wird der dritte Teil eine offene Welt bieten, die deutlich mehr Freiheiten bieten soll und nach Belieben erkundet werden kann, während gleichzeitig das für die „Nioh“-Reihe typische Gefühl der Spannung geboten werden soll. Bereits 2021 zogen die Entwickler eine Open-World in Erwägung.

Die Alpha-Demo zu „Nioh 3“ steht ab sofort im PS Store zum Download bereit und bietet die Möglichkeit, einen speziell ausgewählten Teil des Spiels auszuprobieren. Allerdings steht die Probierfassung nur bis zum 18. Juni 2025 zur Verfügung und kann im Anschluss nicht mehr heruntergeladen oder gespielt werden. Wer die Demo abschließt, erhält als Geschenk einen Helm für die kommende Vollversion.

