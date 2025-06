Project Defiant: Sony kündigt neue Controller-Hardware an

Sony arbeitet an einer neuen Peripherie-Hardware. Sie wurde speziell für Fighting-Games entwickelt und soll vielfältige Anpassungs- und Verbindungsmöglichkeiten bieten.

Sony Interactive Entertainment hat mit „Project Defiant“ eine neue Controller-Hardware angekündigt: ein kabelloser Fightstick, der sowohl optisch als auch funktional auf die PlayStation 5 abgestimmt ist, aber auch am PC funktioniert.

Der Controller richtet sich gezielt an Fans von Kampfspielen und bietet zahlreiche Komfort- sowie Individualisierungsfunktionen.

Technisches Design und Aufbau

Der Fightstick „Project Defiant“ kombiniert laut Sony ein robustes Gehäuse mit einer zweifarbigen Oberfläche – links in Schwarz, rechts in Weiß. Auf der linken Seite befindet sich ein digitaler Stick, während rechts sechs große Aktionsbuttons in zwei Reihen angeordnet sind. Diese umfassen die bekannten PlayStation-Tasten: Quadrat, Dreieck, X, Kreis sowie R1, R2, L1 und L2.

Die Tasten verfügen über mechanische Trigger, die auf besonders präzise Eingaben ausgelegt sind. Für den Stick stehen drei werkzeuglos austauschbare Restriktorplatten zur Verfügung – in den Formen Quadrat, Kreis und Achteck. So lässt sich das Bewegungsmuster individuell anpassen.

Zusätzlich ist der Stick mit einem Touchpad ausgestattet, das dem des DualSense-Controllers ähnelt. Auf der Oberseite befinden sich außerdem die PS-Taste, Share-Taste, Optionstaste sowie ein Modus- und ein Sperrschalter.

Verbindungsmöglichkeiten und Kompatibilität

„Project Defiant“ kann auf zwei Arten mit der PS5 oder einem PC verbunden werden. Die primäre Verbindung erfolgt kabellos über Sonys eigene PS Link-Technologie, die eine besonders geringe Eingabeverzögerung verspricht. Alternativ steht ein USB-C-Anschluss für die kabelgebundene Nutzung zur Verfügung.

Die Kopplung mit der PlayStation 5 erfolgt durch längeres Drücken der PS-Taste. Der PS-Link-USB-Adapter ist im Lieferumfang enthalten. Dieser lässt sich zusammen mit den Restriktorplatten in einem integrierten Staufach im Controller verstauen.

Ausstattung und Zubehör

Mechanische Tasten für präzise Eingaben

Digitaler Stick mit drei austauschbaren Restriktorplatten

Touchpad

Kabellose Verbindung mit niedriger Latenz via PS Link

USB-C-Anschluss für kabelgebundene Nutzung

Integriertes Staufach für Zubehör

Kompatibel mit PS5 und PC

Transporttasche mit Schutzmechanismus für den Stick

Nachfolgend ein Trailer zum neuen Fightstick für PS5 und PC:

Mehr von der jüngsten State of Play:

Sony plant, „Project Defiant“ im Laufe des Jahres 2026 auf den Markt zu bringen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin oder ein finaler Produktname wurden bisher nicht genannt. Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten folgen.

