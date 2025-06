PS Plus Extra/Premium: Inkl. zweier Day-One-Veröffentlichungen – Titel für den Sommer vorgestellt

Auf der gestrigen "State of Play" stellte Sony Interactive Entertainment neue PS Plus Extra- und Premium-Titel für die kommenden Monate vor. Dabei konzentrierte sich das Unternehmen auf Day-One-Veröffentlichungen und Neuzugänge für den Klassikerkatalog.

Die „State of Play“ am gestrigen Mittwochabend nutzte Sony Interactive Entertainment für diverse Präsentationen und Ankündigungen. Auch der hauseigene Abo-Dienst PlayStation Plus war selbstverständlich ein Thema.

So kündigten die PlayStation-Macher mehrere Titel an, auf die sich Abonnenten der Stufen Extra und Premium in den kommenden Monaten freuen dürfen. Bereits bekannt war Remedys „FBC: Firebreak“. Der kooperative Multiplayer-Shooter erscheint am 17. Juni 2025 und wird für Extra- und Premium-Abonnenten ab dem ersten Tag ohne Zusatzkosten verfügbar sein.

Des Weiteren findet in diesem Monat der Klassiker „Deus Ex: The Conspiracy 2“ seinen Weg in den Klassikerkatalog von PS Plus Premium.

Resident Evil, Twisted Metal und ein weiterer Day-One-Release

In den folgenden Wochen richtet sich Sony Interactive Entertainment zudem an Spieler, die die zuletzt eher überschaubaren Neuveröffentlichungen im Klassikerkatalog kritisierten, und bringt weitere Spiele zurück. Ab dem 15. Juli 2025 werden beispielsweise „Twisted Metal 3“ und „Twisted Metal 4“ verfügbar sein.

Auch Fans des Survival-Horror-Genres kommen auf ihre Kosten: Wer nach den Remakes Lust bekommen hat, die originalen PlayStation-Versionen von „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 3“ zu spielen, erhält ab dem Sommer Gelegenheit dazu.

Bei der letzten Neuankündigung für PS Plus Extra und Premium handelt es sich um einen weiteren Day-One-Release. Die Rede ist von „Sword of the Sea“, dem neuen Projekt der „Abzu“– und „The Pathless“-Macher von Giant Squid.

Das Indie-Studie enthüllte auf der gestrigen „State of Play“ den Releasetermin des Projekts und gab bekannt, dass dieses ab dem 19. August 2025 erhältlich sein und zum Release den Weg in PS Plus Extra und Premium finden wird.

Bei „Sword of the Sea“ handelt es sich um einen atmosphärischen Action-Plattformer, in dem die Spieler auf einem riesigen Schwert eine Fantasiewelt erkunden.

Nachfolgend die Übersicht über die auf der „State of Play“ angekündigten Neuzugänge für PS Plus.

Deus Ex: The Conspiracy – 17. Juni 2025 (Premium)

FBC: Firebreak – 17. Juni 2025 (Extra/Premium)

Twisted Metal 3 – 15. Juli 2025 (Premium)

Twisted Metal 4 – 15. Juli 2025 (Premium)

Sword of the Sea – 19. August 2025 (Extra/Premium)

Resident Evil 2 – Sommer 2025 (Premium)

Resident Evil 3 – Sommer 2025 (Premium)

