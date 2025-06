Red Dead Redemption 2: Wann erscheint die PS5-Version? Bekannter Insider liefert Hinweis

In dieser Woche erreichten uns weitere unbestätigte Informationen zur Current-Gen-Portierung von "Red Dead Redemption 2". Diese stammen von einem bekannten Insider, der die Existenz der neuen Versionen bestätigte und zudem einen möglichen Veröffentlichungszeitraum nannte.

Nachdem in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um eine mögliche Current-Gen-Portierung des Western-Abenteuers „Red Dead Redemption 2“ aufkamen, könnte es bald endlich konkrete Infos geben.

So meldeten sich im vergangenen Monat die Kollegen von GameReactor zu Wort und berichteten, dass in der Tat an einer Umsetzung von „Red Dead Redemption 2“ auf weitere Plattformen gearbeitet wird. Dies möchte das Magazin aus entwicklernahen Quellen erfahren haben. Diese berichtete von Portierungen auf die Switch 2, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Mit „Nate the Hate“ äußerte sich in dieser Woche ein Leaker und Insider zu der Thematik, der ebenfalls von den Umsetzungen auf weitere Systeme erfahren haben möchte und seine Informationen dazu teilte.

Erfolgt der Release im Spätsommer oder Herbst?

„Nate the Hate“ bestätigte aber nicht nur die Existenz der Portierungen. Des Weiteren nannte der Leaker und Insider einen möglichen Releasezeitraum. Seinen Informationen zufolge soll „Red Dead Redemption 2“ ein paar Monate nach dem Launch der Switch 2 am heutigen 5. Juni 2025 für PS5, Xbox Series X/S und Nintendos neue Konsole erscheinen.

Aussagen, die auf eine geplante Veröffentlichung im Spätsommer oder Herbst dieses Jahres hindeuten.

„Diese Gerüchte stimmen. Red Dead Redemption 2 erhält ein Next-Gen-Update und erscheint noch in diesem Jahr für Nintendo Switch 2“, sagte der Insider, ehe er auf weitere Versionen für die PS5 und die Xbox Series X/S zu sprechen kam und vom geplanten Release in ein paar Monaten sprach.

Die Verantwortlichen von Take-Two Interactive und Rockstar Games kommentierten die Gerüchte um die neuen Versionen von „Red Dead Redemption 2“ bislang nicht.

Weitere Neuauflagen zu Rockstar-Titel in Arbeit?

Sollten sich die Angaben eines weiteren Insider bewahrheiten, dann handelt es sich bei „Red Dead Redemption 2“ nicht um den einzigen Titel aus dem Hause Rockstar Games, der auf die aktuellen Systeme portiert wird.

Stattdessen erreichten uns zuletzt Berichte um zwei weitere Neuauflagen. Zum einen soll es sich hierbei um „GTA 4“ handeln, das in diesem Jahr für PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Zu einem späteren Zeitpunkt soll zudem eine Portierung von „Max Payne 3“ folgen. Dies berichtete der als verlässliche Quelle geltende Insider „Tez2“.

Eine Bestätigung durch Rockstar Games steht aber auch hier noch aus.

Weitere Meldungen zu Red Dead Redemption 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren