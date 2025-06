Silent Hill f: Deluxe Edition enthüllt – Inhalte, Boni und Frühzugang im Überblick

Im September kehrt eine bekannte Konami-Reihe zurück. “Silent Hill f” führt die Handlung erstmals in ein japanisches Szenario der 1960er Jahre. Käufer können sich zwischen einer Standardversion und einer digitalen Deluxe-Edition entscheiden. Letztere ist kostspieliger, umfasst aber auch bestimmte Vorteile.

Digital Deluxe Edition mit Zusatzinhalten und Early Access

Die Digital Deluxe Edition von “Silent Hill f” wird im Vorverkauf zum Preis von 89,99 Euro angeboten. Sie enthält neben der Vollversion des Spiels folgende digitale Zusatzinhalte:

Digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

Pink Rabbit-Kostüm für die Spielfigur Hinako

Das Kaninchenkostüm stellt eine Referenz zur Figur Robbie the Rabbit dar, die in früheren Teilen der Serie wiederholt auftrat. Es kann im Spiel über einen Hokora (Miniatur-Schrein) aktiviert werden.

Ebenfalls ein Teil der Deluxe-Edition von „Silent Hill f“: Sie bietet einen 48-stündigen Frühzugang, wodurch Käufer drei Tage vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin am 25. September 2025 spielen können.

Die Standardversion von „Silent Hill f“ schlägt wiederum mit 79,99 Euro zu Buche. Beide Editionen können vorbestellt werden – die Standardversion unter anderem bei Amazon:

Vorbestellerboni beider Editionen

Unabhängig von der gewählten Version – Standard oder Deluxe – erhalten Vorbesteller von „Silent Hill f“ bestimmte Ingame-Gegenstände. Frühe Käufer profitieren demnach von:

Weiße Matrosen-Schuluniform (verändert das Aussehen von Hinako)

Omamori: Pfingstrose (ausrüstbarer Talisman)

Gegenstandspaket mit: 1 Schrumpeliges Aburaage 1 Göttliches Wasser 1 Erste-Hilfe-Kasten



Alle Vorbestellerboni werden über Hokora-Schreine im Spiel freigeschaltet. Der Zugriff auf diese Inhalte erfolgt über den Spielfortschritt, betont Konami.

Deformierten Kreaturen gegen Schulmädchen

„Silent Hill f“ spielt in der fiktiven Stadt Ebisugaoka im Japan der 1960er Jahre. Protagonistin Hinako und ihre Klassenkameraden geraten während eines Schulwegs in eine unheimliche Nebelzone, die sie in eine alternative Realität versetzt. Dort müssen sie sich deformierten Kreaturen stellen und komplexe Rätsel lösen, um zu überleben.

Die Geschichte stammt von Ryukishi07, bekannt für seine psychologischen Horrorwerke. Die musikalische Untermalung stammt unter anderem von Akira Yamaoka, dem langjährigen Komponisten der Reihe.

Mehr zu Silent Hill f auf PLAY3.DE:

“Silent Hill f” erscheint am 25. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Der Frühzugang beginnt am 23. September für Käufer der Digital Deluxe Edition. Landet der Titel auch in eurem Warenkorb – und in welcher Edition?

Weitere Meldungen zu Silent Hill f.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren