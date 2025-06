Thief: Eidos Montreal bringt die Kultreihe zurück – wenn auch anders als erwartet

Auf der gestrigen "State of Play" kündigte Eidos Montreal die Rückkehr der "Thief"-Marke offiziell an. Allerdings anders, als wohl von den meisten erwartet.

Am gestrigen Mittwochabend fand die aktuelle Ausgabe der „State of Play“ statt, die mehrere Studios und Publisher für die Ankündigung neuer Spiele nutzten.

Darunter die Entwickler von Eidos Montreal, die eine Rückkehr der „Thief“-Reihe ankündigten. Mit einem klassischen Nachfolger sollten Fans jedoch nicht rechnen. Stattdessen handelt es sich bei „Thief VR: Legacy of Shadow“, wie der Name bereits andeutet, um einen Titel für PlayStation VR2. Die Entwickler versprechen nicht weniger als eine intensive Stealth-Erfahrung, die die technischen Möglichkeiten des VR-Headsets umfassend nutzt.

„Geht in die Hocke, versteckt euch, bewegt euch zwischen den Schatten und nutzt jeden Zentimeter, um unentdeckt zu bleiben. Ob ihr durch dunkle Gassen schleicht oder die Dächer hoher Gebäude erklimmt – jede Bewegung fühlt sich echt an“, heißt es dazu.

Die Kunst des Stehlens in der virtuellen Realität

„Thief VR: Legacy of Shadow“ entsteht in enger Zusammenarbeit zwischen Eidos Montreal und den VR-Experten von Vertigo Games. Die Spieler übernehmen darin die Rolle eines Meisterdiebs, der in einer Steampunk-inspirierten Spielwelt Raubzüge bestreiten und dabei möglichst unentdeckt bleiben muss.

Mit den Sense-Controllern der PlayStation VR2 und dem haptischen Feedback soll laut den Entwicklern eine besonders immersive Spielerfahrung entstehen: Jeder Winkel der Stadt birgt Schätze und Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt – oder natürlich entwendet – zu werden.

„Das VR-Erlebnis ermöglicht immersiveres Gameplay“, erklären die Entwickler weiter. „Vor allem, wenn es um Kämpfe und präzise Aktionen wie Bogenschießen geht. Die Kombination aus intuitiver Steuerung, haptischem Feedback und realistischem Zielen macht Kämpfe auf Distanz zur spannenden Herausforderung.“

„Egal, ob Wachen aus der Ferne lautlos ausgeschaltet oder Ziele präzise getroffen werden sollen – hier werden Können und Konzentration auf die Probe gestellt“, so das Team abschließend.

Einen ersten Eindruck vom Gameplay von „Thief VR: Legacy of Shadow“ vermittelt der offizielle Enthüllungstrailer. Einen konkreten Releasetermin nannte Eidos Montreal bislang nicht.

Weitere Meldungen zu Thief VR: Legacy Of Shadow.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren