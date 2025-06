Xbox Game Pass: Juni-Neuzugänge bringen drei Day-One-Releases und mehr – Alle Spiele im Überblick

Nachdem es in den letzten Monaten für Game-Pass-Abonnenten Schlag auf Schlag ging und die Flut an Spiele-Highlights wie „Clair Obscur: Expedition 33“, „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“, „Doom: The Dark Ages“ und zuletzt auch „Metaphor: ReFantazio“ gar kein Ende nehmen wollte, geht es im Juni etwas gemächlicher zu.

Dennoch können sich Spieler auf insgesamt drei Day-One-Veröffentlichungen freuen, die nun von Microsoft bekannt gegeben wurden. Dazu zählt das neue Sci-Fi-Survival-Spiel „The Alters“, in dem die Spieler die Rolle von Jan übernehmen, der auf einem feindlichen Planeten strandet – und alternative Versionen von sich selbst erstellt. Los geht es hier am 13. Juni.

Zwei weitere Releases, die direkt ab dem ersten Tag im Game Pass erhältlich sein werden, folgen am 17. Juni: Remedy schickt euch mit dem Koop-Shooter „FBC: Firebreak“ zurück ins Älteste Haus aus „Control“, um gegen übernatürliche Kräfte für Ordnung zu sorgen. Am selben Tag erscheint mit „Lost in Random: The Eternal Die“ außerdem ein neues Action-Roguelite, das erneut in die von Tim Burton inspirierten Dark-Fantasy-Welt von „Lost in Random“ führt.

Weitere Highlights in der ersten Junihälfte sind zudem „Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition“, „EA Sports FC 25“ sowie „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“.

Es folgt eine Übersicht über alle Neuzugänge der ersten Juni-Welle:

Baldur’s Gate und Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (Cloud und Konsole) – 5. Juni

Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, Game Pass Standard Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 10. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Barbie Project Friendship (Cloud, Konsole und PC) – 11. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Kingdom: Two Crowns (PC) – 11. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass EA Sports FC 25 (Cloud, Konsole und PC) über EA Play – 12. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass The Alters (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 13. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass FBC: Firebreak (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 17. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Konsole und PC) – 17. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 17. Juni

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Diese Titel verlassen den Game Pass Mitte Juni

Auf der anderen Seite müssen sich Game-Pass-Abonnenten aber auch wie gewohnt von einer Reihe Spiele verabschieden, die Mitte des Monats entfernt werden. Allerdings bestimmt die Möglichkeit, im Falle eines Kaufs bis zu 20 Prozent durch den Mitgliederrabatt zu sparen, um die folgenden Titel in den eigenen Besitz wandern zu lassen:

Dordogne (Cloud, Konsole und PC)

Hypnospace Outlaw (Cloud, Konsole und PC)

Isonzo (Cloud, Konsole und PC)

Keplerth (PC)

My Time At Sandrock (Cloud, Konsole und PC)

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends (Cloud, Konsole und PC)

Depersonalization (PC)

Darüber hinaus bringt der Juni auch neue In-Game-Vorteile für Nutzer des Xbox Game Pass: Für das HoYoverse-Gatcha „Zenless Zone Zero“ erhalten Ultimate-Abonnenten ein Bundle mit nützlichen In-Game-Items. Für die kostenlose „Portal“-Alternative „Splitgate 2“ wartet zudem ein Skin für den Charakter Ace und für „The Finals“ kann das „Urban Ronin“-Set eingesackt werden, das einige Waffen-Skins und weitere Extras bietet.

Die bekannten Ultimate-Parks umfassen diesen Monat das „Neon“-Bundle für „Stumble Guys“, bestehend aus einem Skin, Emote sowie 250 Edelsteinen und 50 Token. „Apex Legends“-Spieler freuen sich über den „Gold Tribal Mask“-Waffenanhänger und für „Rainbow Six Siege X“ ist das Mute-Pack, bestehend aus Kopfbedeckung, Uniform und Waffenskins für Mute, verfügbar.

Alle weiteren Informationen zu den Game-Pass-Neuzugängen für die erste Junihälfte, den Abgängen, Vorteilen und Ultimate-Perks lassen sich wie immer auf der offiziellen Webseite finden.

