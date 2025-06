007 First Light: Wer spielt James Bond? Spieler haben eine Theorie und sind begeistert

Mit "007 First Light" stellte uns IO Interactive in dieser Woche das neueste Videospielabenteuer rund um James Bond vor. Doch wer schlüpft in dem Titel in die Rolle des legendären Spions? Die Spieler haben eine Theorie.

Nach der offiziellen Ankündigung im Jahr 2020 nutzten die Entwickler von IO Interactive die „State of Play“ in dieser Woche, um uns einen ersten Blick auf „007: First Light“ zu ermöglichen.

Der Gameplay-Trailer lieferte Eindrücke aus dem Spionage-Abenteuer und verdeutlichte, was uns spielerisch erwartet. Eine Frage blieb bislang allerdings offen: Welcher Darsteller schlüpft in „007: First Light“ in die Rolle von James Bond? Während IO Interactive zu diesem Thema weiterhin schweigt, spekulieren die Fans bereits und brachten auf X eine Theorie in Umlauf.

Demnach sind mehrere Spieler der Meinung, dass der ikonische Agent in seinem neuen Videospielabenteuer vom irischen Schauspieler Patrick Gibson verkörpert wird.

Bekannt aus der Serie Dexter: Original Sin

Der 30-jährige Ire war in den vergangenen Jahren in verschiedenen Filmen und TV-Serien zu sehen – darunter in der Verfilmung von J.R.R. Tolkiens Leben, in der er die Rolle von Robert Gilson übernahm. Zuletzt spielte er die Titelrolle in Dexter: Original Sin und begeisterte das Publikum als junger Dexter.

Dementsprechend gut kommt die vermeintliche Wahl von IO Interactive bei den Spielern an. Um die Theorie zu untermauern, veröffentlichte ein Nutzer auf X ein Vergleichsbild, das James Bond aus „007: First Light“ und Patrick Gibson gegenüberstellt.

Das besagte Bild soll laut dem Spieler die letzten Zweifel an seiner Theorie ausräumen. Die mögliche Entscheidung IO Interactives, Patrick Gibson die Rolle von James Bond übernehmen zu lassen, kommentierte der Nutzer wie folgt: „Der neue James Bond wird definitiv von Patrick Gibson gespielt.“

„Er ist ein irischer Schauspieler, den ich als Dexter in Dexter: Original Sin kenne“, führte er aus. „Er ist ein phänomenaler Schauspieler. Ich bin mir sicher, dass er als Bond großartig sein wird!“

Wann erscheint der Spionage-Thriller?

Im Rahmen der „State of Play“ grenzten die Entwickler von IO Interactive den Veröffentlichungszeitraum von „007: First Light“ ein. Das dänische Studio gab bekannt, dass das neue Abenteuer des Geheimagenten im Jahr 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint. Weitere Details und Eindrücke sollen in den kommenden Monaten folgen.

Wie IO Interactive in dieser Woche außerdem bestätigte, wird „007: First Light“ unter anderem für die PS5 Pro optimiert. Erste Informationen zu den technischen Verbesserungen und Features, die auf Sonys High-End-Konsole warten, findet ihr hier.

