ARK Survival Ascended: Jubiläums-Update bringt Unreal Engine 5.5, PS5 Pro-Support und neue Inhalte

Am 2. Juni 2015 startete „ARK: Survival Evolved“ in den Early Access, während die Veröffentlichung der Vollversion im August 2017 folgte. 2023 wurde mit „ARK: Survival Ascended“ außerdem ein Remaster auf Basis der Unreal Engine 5 des Spiels, das zu den beliebtesten Survival-Abenteuern zählt und vor allem durch seine Dinosaurier-Welt zu punkten weiß, veröffentlicht.

Somit feiert die Reihe in diesem Jahr bereits ihr 10-jähriges Jubiläum, was sich Entwicklerstudio Wildcard zum Anlass nahm, ein umfangreiches Update für „ARK: Survival Ascended“ zu veröffentlichten. So können sich die Spieler nicht nur auf jede Menge neue Inhalte freuen, sondern auch über eine Aktualisierung der Unreal Engine auf Version 5.5. Besitzer einer PS5 Pro profitieren zudem von einigen technischen Vorteilen.

Eine neue Insel und Feierlichkeiten zum 10. Geburtstag

Das Jubiläums-Update für „ARK: Survival Ascended“ trägt die Versionsnummer v66 und erweitert die Astraeos-Karte um die brandneue Insel Lemnokis, die neue und abwechslungsreiche Biome bietet, voller versteckter Höhen und alter Ruinen, die darauf warten, erkundet zu werden. Zusätzlich finden mit Kalydonios und Erymanthian, zwei riesigen Wildschweinen, die mit Feuer und Gift kämpfen kann, das erste Miniboss-Duo seinen Weg ins Spiel.

Darüber hinaus finden noch bis zum 17. Juni die Feierlichkeiten anlässlich des 10. Jubiläums statt: Spieler können Kuchenstücke sammeln, um sich zu stärken, Party-Dinos entdecken und natürlich auch passende kosmetische Gegenstände wie beispielsweise den Geburtstagsanzug inklusive Party-Hut freischalten. Obendrein gibt es feierliche Emotes und ein tropisches Make-Over für den Club ARK.

Technische Verbesserungen und Unterstützung für PS5 Pro

Aber auch aus technischer Sicht bringt das neue Update für „ARK: Survival Ascended“ jede Menge Verbesserungen: Die Unreal Engine wurde von Version 5.2 auf 5.5 aktualisiert, während die Entwickler eine spürbare Leistungssteigerung versprechen. Dazu kommen eine bessere Bildqualität und kürzere Ladezeiten. Spieler auf der PS5 Pro freuen sich über verbesserte Fernschatten und PSSR-Support, wodurch die Bildraten bis zu 30 Prozent ansteigen sollen.

Und wie es sich für ein Update gehört, werden natürlich auch jede Menge Fehlerbehebungen und Quality-of-Life-Verbesserungen vorgenommen, die für ein angenehmeres Spielerlebnis sorgen sollen. Unter anderem wurde das Flackern der Schatten behoben, das Verhalten der Dinosaurier verbessert und über 30 Fehler allein auf der Extinction-Karte gehoben. Eine vollständige Übersicht über alle Änderungen lieferen die offiziellen Patch Notes.

Weitere neue Inhalte für „ARK: Survival Ascended“ sind außerdem für den Herbst dieses Jahres geplant: Die Story-Erweiterung „Lost Colony“ wurde erst im vergangenen März angekündigt, in der Spieler sich in der Rolle von Mei Yin auf „eine intensive Reise in das Herz der Dunkelheit“ begeben. Unter anderem werden neue Fähigkeiten, Kreaturen und Ausrüstung in Aussicht gestellt. Ein konkreter Release-Termin ist noch nicht bekannt.

