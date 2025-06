Black Myth Wukong: PS5-Exklusivität endet – Launch für Xbox Series X/S bestätigt

Nach monatelanger Wartezeit steht fest: “Black Myth: Wukong“ erscheint im Sommer für Xbox. Die Veröffentlichung erfolgt am Jahrestag des Spiels, das 2024 zunächst nur für PS5 und PC auf den Markt kam. Technische Einschränkungen verzögerten die Umsetzung für Microsofts Konsolen, hieß es.

Auch der genaue Termin wurde genannt: Game Science bringt das chinesische Action-RPG am 20. August 2025 offiziell auf die Xbox Series X/S. Die Vorbestellungsphase beginnt am 18. Juni 2025. Bis zum 11. Juli bietet Game Science einen Launch-Rabatt von 20 Prozent auf die Standard- und Premium-Editionen an.

Technische Probleme offenbar überwunden

Zuvor hatte das Entwicklerteam hinter “Black Myth: Wukong” technische Gründe für die Verzögerung genannt. Die Probleme betrafen die Xbox Series S, die mit einer im Vergleich zur Series X eingeschränkten Hardwarearchitektur ausgestattet ist. Auslöser waren die „10 GB gemeinsam genutzter Speicher“, die auf der Xbox Series S „ohne mehrjährige Optimierungserfahrung praktisch unmöglich zu erreichen“ seien.

In den Monaten nach dem ursprünglichen Release von “Black Myth: Wukong” kursierten zudem Spekulationen über eine exklusive Partnerschaft mit Sony. Diese wurden von offizieller Seite zurückgewiesen. Stattdessen erklärte Game Science, dass es sich bei der Verzögerung ausschließlich um technische Herausforderungen gehandelt habe. Dass “Black Myth: Wukong“ genau ein Jahr nach dem PS5-Launch für Xbox-Konsolen auf den Markt gebracht wird, dürfte die Spekulationen jedoch weiter anheizen.

Trotz vorheriger Gerüchte dieser Art bestätigte das Studio, dass man während der Entwicklung des Spiels „umfangreiche Unterstützung“ von Sony erhalten habe. Ziel sei keine Exklusivität gewesen, sondern eine technische und strukturelle Zusammenarbeit. In einem späteren Statement stellte der Game Director klar, dass die Plattformstrategie des Studios offen bleibt.

Erwartungen an weitere Ankündigungen

Noch offen ist, ob eine physische Edition für Xbox erscheint oder ob „Black Myth: Wukong“ Teil des Xbox Game Pass wird. Offizielle Informationen dazu liegen bislang nicht vor.

Die Xbox-Version soll letztlich inhaltlich identisch zur bereits veröffentlichten PC- und PlayStation-Version sein. Informationen zu etwaigen exklusiven Inhalten für Xbox liegen bislang nicht vor.

Im Vorfeld des Xbox Showcase-Events, das für kommenden Sonntag angesetzt ist, wird mit weiteren Ankündigungen gerechnet. Es scheint denkbar, dass Game Science im Rahmen der Show neue Inhalte oder DLCs präsentiert. Hinweise auf laufende Arbeiten an einer erweiterten Edition gab es schon im Vorfeld.

„Black Myth: Wukong“ basiert lose auf dem klassischen chinesischen Roman „Die Reise nach Westen“ und folgt dem legendären Affenkönig Sun Wukong (auch bekannt als der „Destinierte“). Das Spiel kombiniert mythologische Erzählungen mit einer düsteren, cineastischen Atmosphäre. Spielerisch orientiert sich Black Myth: Wukong an Soulslike-Titeln, mit anspruchsvollen Kämpfen, präzisem Timing und taktischem Vorgehen.

