Days Gone Remastered: PS5-Version erhält ein weiteres Update – Changelog zeigt die Änderungen von Patch 1.030.000

Days Gone Remastered:

Entwickler Bend Studios hat ein weiteres Update für „Days Gone Remastered“ veröffentlicht: Die Änderungen von Patch 1.030.000 sind im Vergleich zur letzten Aktualisierung überschaubar, doch dafür wird ein Problem behoben, das ein Vorankommen in einer Mission verhinderten konnte.

Ende April veröffentlichten Sony und Bend Studios mit „Days Gone Remastered“ eine Neuauflage des 2019 erschienen PS5-Abenteuers. Und seit dem versorgen die Entwickler die überarbeitete Version des Open-World-Spiels fleißig mit Updates. So wurde vergangenen Monat etwa auch der beliebte Balanced-Modus per Patch nachgeliefert.

Und mit dem letzten Update für „Days Gone Remastered“, das Ende Mai veröffentlicht wurde, haben die Entwickler noch weitere Verbesserungen am ausbalancierten Grafik-Modus vorgenommen, während auch das PSSR-Feature auf der PS5 Pro optimiert wurde. Nun steht bereits die nächste Aktualisierung bereit. Dieses Mal sind die Änderungen zwar überschaubar, dafür aber umso wichtiger.

Wie die Bend Studios jetzt bekannt gegeben haben, steht ab sofort das Update 1.030.000 für „Days Gone Remastered“ auf der PS5 zum Download bereit. Wie bereits erwähnt handelt es sich im Vergleich zu den letzten Aktualisierungen um einen deutlich kleineren Patch und so konzentrieren sich die Entwickler vor allem darauf, die Stabilität zu verbessern und Absturzursachen zu beheben.

Dabei schafft der Patch auch ein Grafikproblem aus der Welt, dass während der Mission „Wir machen diese Welt zu dem, was sie ist“ auftreten und verhindern konnte, dass die Mission abgeschlossen wird. Nach der Installation des neuen Updates sollte es somit keine Probleme mehr geben.

Days Gone Remastered – Patch 1.030.000 Changelog

Grafik

Ein Streaming-Problem wurde behoben, das während der Mission „Wir machen diese Welt zu dem, was sie ist“ am Ende der Story auftreten konnte. Hinweis des Entwicklers: Spieler, die von dieser Blockierung betroffen waren, können jetzt mit der Mission fortfahren und sie abschließen.



Leistung

Stabilitäts- und Absturzbehebungen.



Die PC-Version von „Days Gone Remastered“ hat die Aktualisierung natürlich ebenfalls erhalten, doch in diesem Fall lautet die Versionsnummer 1.11.

Days Gone Remastered: Ein zweiter Frühling

Dank der Neuauflage erlebt „Days Gone“ so etwas wie einen zweiten Frühling: Nachdem das PS4-Original damals vor allem bei den Kritikern einen schweren Stand hatte und zudem von technischen Problemen geplagt wurde, hatte es das Abenteuer von Protagonist Deacon St. John nicht so leicht, mit den anderen hochkarätigen PlayStation-Exklusivtiteln mitzuhalten.

Doch „Days Gone Remastered“ ist es gelungen, die Fachpresse nachträglich zu überzeugen und konnte sogar bessere Wertungen einheimsen, als die ursprüngliche Version – und das Remaster-Fassungen im Vergleich zum Original schlechter abschneiden, kommt nicht selten vor. Hauptverantwortliche dafür sind vor allem die technischen Verbesserungen, die das Zombie-Spiel auf der PS5 erstrahlen lassen.

Dazu gesellen sich umfangreiche Accessibility-Optionen, die „Days Gone Remastered“ für mehr Spieler zugänglich machen, während sich Kenner des Originals auch über neue Inhalte freuen können. Dazu gehören die zusätzlichen Modi „Horde Assault“, „Permadeath“ und „Speedrun“. Übrigens: Wer im Besitz der PS4-Version ist, kann für 10 Euro ein Upgrade erwerben.

