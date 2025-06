Final Fantasy Tactics: 230 Euro teure Collector’s Box vorgestellt – aber das Wichtigste fehlt

Mit „Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles“ kehrt das klassische Strategie-RPG als Neuauflage zurück und wird auch als physische Version verfügbar sein. Außerdem kündigte Square Enix auch eine Collector’s Box mit vielen Sammelgegenständen an - allerdings fehlt darin ein entscheidendes Detail.

Im Rahmen der letzten State of Play kamen auch „Final Fantasy“-Fans auf ihre Kosten: Zwar wurde nicht das ersehnte Remake von „Final Fantasy 9“ angekündigt, doch mit „Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles“ kehrt ein weiterer Klassiker in überarbeiteter Form zurück, nämlich das ursprünglich 1997 für die erste PlayStation veröffentlichte Strategie-Rollenspiel.

Erscheinen wird die Neuauflage am 30. September 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 und den PC. Und für Sammler bietet Square Enix für die PS5 und Switch sogar eine physische Version an. Außerdem wird sogar eine Collector’s Box erhältlich sein, die jede Menge Sammelgegenstände bietet. Allerdings fehlt auch etwas Wichtiges.

Teure Sammlerbox ohne Exemplar des Spiels

Während für die physische PS5- oder Switch-Version von „Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles“, die bereits im Square Enix Store vorbestellt werden kann, 59,99 Euro fällig werden, müssen Fans für die Collector’s Box sogar 230 Euro berappen. Dafür erhalten Käufer eine spezielle Art-Box, die insgesamt fünf Sammlerstücke enthält.

Dazu zählt eine Figur von Protagonist Ramza Beoulve, ein Mini-Stofftier-Set mit drei Chocobos, ein Acryl-Magnet-Set der Zodiak-Steine, die Aufklapp-Kulisse „Kirche am Strand“ sowie ein Bilder-Set bestehend aus drei Farbdrucken. Doch das wohl entscheidende Detail, nämlich eine Version von des Spiels, fehlt.

Eine Tatsache, die bei vielen Fans nicht sonderlich gut ankommt, vor allem mit Blick auf den doch recht hohen Preis. Wer also die Collector’s Box und „Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles“ sein Eigen nennen möchte, muss das Spiel separat erwerben. Im Square Enix Shop besteht zwar die Möglichkeit, ein Bundle bestehend aus Sammlerbox und Vollversion zu bestellen, doch damit steigt der Preis ebenfalls auf 289,99 Euro – nicht mal eine kleine Ersparnis wird geboten.

Digitale Deluxe Edition und Pre-Order-Boni

Auch für die digitale Version von „Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles“, die bereits im PS Store vorbestellt werden kann, fallen Kosten in Höhe von 59,99 Euro an. Alternativ ist außerdem auch eine digitale Deluxe Edition für 69,99 Euro erhältlich, die einige In-Game-Extras bietet. Dazu gehören folgende Gegenstände:

Waffe: Akademieschwert

Kopfbedeckung: Akademiebarett

Kleidung: Akademiejacke

Accessoire: Job-Ring

Verbrauchsgegenstände: 10 Phönixfedern

Rüstungsfarbe für Ramza (Schwarz)

Rüstungsfarbe für Ramza (Rot)

Vorbesteller von „Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles“ erhalten als Pre-Order-Bonus obendrein weitere Gegenstände. Wer sich für den frühzeitigen Kauf der kommenden Neuauflage für die PS5 oder PS4 entscheidet, freut sich über folgende Extras:

Rüstungsfarbe für Ramza (Weiß)

Waffe: Mithril-Messer

Accessoire: Kletterstiefel (Erhöhen bei Ausrüstung den Sprungwert)

Verbrauchsgegenstände: 10 Supertränke

Verbrauchsgegenstände: 10 Äther

PlayStation Network-Avatare

Weitere Neuigkeiten rund um „Final Fantasy“:

„Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles“ enthält neben der überarbeiteten Fassung, die unter anderem grafische Verbesserungen, eine Reihe von Quality-of-Life-Features, vollständig vertonte Dialoge und eine optimierte Benutzeroberfläche bietet, auch eine klassische Version, in der Spieler das Strategie-RPG mit der originalen Grafik und dem ursprünglichen Gameplay aus dem Jahr 1997 erleben können.

