GTA 6: Leak enthüllt neue Gameplay-Details zu Story-Struktur, Waffen und mehr

Nachdem Rockstar Games Anfang Mai den Release von „GTA 6“ auf den 26. Mai 2026 verschoben hat, veröffentlichte das Studio nur kurze Zeit später den lang ersehnten zweiten Trailer, auf den die Fans über 500 Tage warten mussten. Außerdem gab es neue Infos zum Schauplatz, der Story und den Figuren.

Seitdem ist es jedoch wieder ruhig um das kommende Open-World-Abenteuer geworden, und wie man Rockstar Games kennt, dürfte sich daran in absehbarer Zeit auch nicht viel ändern. Allerdings enthüllte jetzt ein neuer Leak vermeintliche Details zu „GTA 6″, die von einem Insider stammen, der seine Glaubwürdigkeit bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt hat.

Leak liefert neue Informationen zu GTA 6

Wie GameRant berichtet, stammen die angeblichen „GTA 6“-Infos vom Insider GameRoll, der zuletzt auch schon die vollständigen Namen der beiden Protagonisten durchsickern ließ. Nun brachte er weitere Details in Umlauf, die jedoch nicht direkt von Rockstar stammen sollen. Vielmehr kenne der Leaker „einen Typen, der einen Typen kennt“. Dementsprechend sollten die Details mit Vorsicht genossen werden.

Via Discord ließ GameRoll jetzt verlauten, dass „GTA 6“ – ähnlich wie „Red Dead Redemption 2“ – nur eine begrenzte Waffenauswahl über ein entsprechendes Radmenü bieten soll. Zusätzliche Waffen sollen sich aber im Kofferraum des Fahrzeugs verstauen lassen.

Außerdem behauptet der Leaker, dass die Spieler jederzeit zwischen Jason und Lucia wechseln können. Zudem sei es auch möglich, zu beiden Charakteren zu wechseln, sodass die beiden Hauptfiguren gemeinsam in der offenen Welt unterwegs sind.

Und dort soll es jede Menge zu entdecken geben: Angeblich soll es mehr als 700 Geschäfte geben, während die Einkaufszentren begehbar und funktionsfähig seien. Raubüberfälle seien jedoch nicht möglich. „Keine Einbrüche, aber viele Geschäfte … also wirklich viele“, so der Leaker.

Des Weiteren soll es „Aufzüge in bestimmten Wolkenkratzern“ und männliche Stripper geben. Die Möglichkeit sich hinzulegen, wie es bereits in den Leaks zu „GTA 6“ aus dem Jahr 2022 zu sehen war, soll jedoch entfernt worden sein. Dieses Feature sei „völliger Mist“ gewesen, erklärte GameRoll.

Das letzte und vielleicht interessanteste Detail betrifft die Story-Struktur des Spiels. Demnach soll die Handlung von Grand Theft Auto 6 in fünf einzelne Kapitel unterteilt sein. Konkrete Story-Details wollte der Leaker allerdings nicht verraten.

Trailer-Rekord und eine lange Wartezeit – die sich lohnen soll

Ob die Angaben des Leakers der Wahrheit entsprechen, wird wohl nur die Zeit zeigen. Wann sich Rockstar Games ein weiteres Mal dazu erbarmen wird, etwas Neues zu „GTA 6“ preiszugeben, lässt sich aktuell nicht sagen. Mit dem letzten Trailer wurde der Hype für die nächste Zeit wohl erst einmal genug befeuert: Den Entwicklern zufolge handelte es sich um „den größten Video-Launch aller Zeiten“.

So verzeichnete der zweite „GTA 6“-Trailer auf allen Plattformen allein innerhalb der ersten 24 Stunden insgesamt 475 Millionen Aufrufe. Dagegen sehen selbst Hollywood-Blockbuster wie „Deadpool & Wolverine“ oder „Spider-Man: No Way Home“, die bisherigen Spitzenreiter hinsichtlich der Aufrufe, kein Land. Und auch die Release-Verschiebung scheint gar keine so negativen Wellen mehr zu schlagen.

Ohnehin soll sich die Wartezeit auf „GTA 6“ lohnen – zumindest laut Publisher Take-Two Interactive. So versprachen die Verantwortlichen nämlich nicht weniger als „das Beste, was man je in der Unterhaltungsbranche gesehen hat“. Bleibt jedoch die Frage, ob die Entwickler den neu ausgerufenen Termin einhalten können. Doch auch hier gibt sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick zuversichtlich: „Im Allgemeinen gilt: Wenn wir ein Datum [für etwas] festlegen, können wir dieses Datum auch einhalten.“

