Helldivers 2: Nach dem Erfolg des Shooters – Publishing-Gigant kaufte sich bei Arrowhead ein

Auch wenn Arrowhead in der Vergangenheit immer wieder seine Unabhängigkeit betonte, ist es einem großen Publisher gelungen, sich bei den Machern von "Helldivers 2" einzukaufen. Doch mit welchem Unternehmen haben wir es hier zu tun?

Mit „Helldivers 2“ veröffentlichte Arrowhead im Februar 2024 einen der größten Überraschungshits des vergangenen Jahres. Bis Mai 2024 verkaufte sich der Koop-Shooter mehr als zwölf Millionen Mal und bescherte den PlayStation Studios einen neuen Rekord.

Schon kurz nach dem beeindruckenden Erfolg von „Helldivers 2“ wurde das schwedische Studio mit einer möglichen Übernahme durch Sony Interactive Entertainment in Verbindung gebracht. Gerüchte, denen Arrowhead umgehend eine Absage erteilte. Gleichzeitig betonte das Studio, dass es seine Unabhängigkeit genießt.

Dies bedeutete aber offenbar nicht, dass Arrowhead kein Interesse an Investoren hatte. Wie die schwedische Website Dagens Industri (via Insider Gaming) berichtet, gelang es einem Publisher nämlich, eine Minderheitsbeteiligung an Arrowhead zu erwerben.

Das Studio spricht von einer strategischen Partnerschaft

Die Rede ist vom chinesischen Gaming-Giganten Tencent, der in den vergangenen Jahren immer wieder in westliche Studios und Publisher investierte – oder sie gleich komplett übernahm. Dem Bericht von Dagens Industri zufolge erwarb Tencent bereits im Juli 2024 15,75 Prozent der Anteile der „Helldivers 2“-Macher.

Der Kaufpreis für die Aktien soll bei umgerechnet rund 72,81 Millionen Euro gelegen haben. Den damaligen Wert von Arrowhead als Studio gibt Dagens Industri mit 466,71 Millionen Euro an.

Vor allem der kommerzielle Erfolg von „Helldivers 2“ habe Tencent auf den Plan gerufen. Die restlichen Anteile verbleiben laut dem Bericht bei den Studiogründern Johan Pilestedt, Malin Hedström, Emil Englund, Anton Stenmark und Peter Lindgren. Pilestedt sprach damals von einer strategischen Partnerschaft, die Arrowhead den Zugang zum chinesischen Markt erleichtern soll.

Dort liege angesichts der hohen Spielerbasis nämlich die Zukunft der Videospielindustrie. Pilestedt dazu: „Die chinesische Spielerbasis ist der heilige Gral der Gaming-Industrie.“

Arrowhead arbeitet bereits am nächsten Projekt

Ob und in welcher Form die Investitionen von Tencent Einfluss auf kommende Projekte von Arrowhead nehmen, wird die Zeit zeigen. Bislang wissen wir nur, dass die „Helldivers 2“-Macher an einem neuen Titel arbeiten. Aufgrund des großen Erfolges des Shooters befindet sich Arrowhead mittlerweile in der Position, das Projekt ohne einen Publisher zu realisieren.

Daher genießt das Team die volle kreative Kontrolle. Apropos „Helldivers 2“: Von einem Ende des Erfolgs kann bei dem Shooter weiterhin keine Rede sein. Wie Arrowhead kürzlich bestätigte, bringt es der Koop-Shooter weiterhin auf rund 2,5 Millionen Spieler pro Woche.

