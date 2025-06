Hollow Knight Silksong: Bahnt sich ein zeitnaher Release an? Leaker und Steam-Updates geben Hoffnung

2019 wurde „Hollow Knight: Silksong“ offiziell angekündigt und eigentlich sollte die Fortsetzung des gefeierten Indie-Hits von Entwickler Team Cherry bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 erschienen. Doch daraus wurde bekanntlich nichts, es kam zu einer Verschiebung und so warten die Fans nach wie vor auf das neue Metroidvania-Abenteuer.

Allerdings scheint sich die Wartezeit dem Ende zu nähern: Bereits in den letzten Wochen häuften sich die Anzeichen und Berichte, dass eine Veröffentlichung von „Hollow Knight: Silksong“ wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird. Ein neues Lebenszeichen könnte es womöglich schon heute Abend im Rahmen des Summer Game Fest 2025 geben. Weitere Hinweise liefern zudem entsprechende Updates auf Valves Plattform Steam.

Insider sicher: Silksong auf dem SGF- oder Xbox-Showcase und Release vor Sommerende

Doch eins nach dem anderen: Wie Insider Gaming jetzt berichtet, sprach der bekannte Insider und Leaker NateTheHate in seinem neuesten Video über das heutige SGF-Showcase und wagte ein paar Voraussagen. Dabei wurde natürlich auch „Hollow Knight: Silksong“ erwähnt.

„Apropos Dinge herbeiwünschen: Das letzte Unternehmen für unser Third-Party-Segment wird Team Cherry sein. Natürlich gibt es nur ein Spiel, das mit ihnen assoziiert wird, und das ist Hollow Knight: Silksong. Ich werde es herbeiwünschen: Das Spiel wird entweder beim Summer Game Fest [Haupt-Showcase] oder beim Xbox Showcase präsent sein und vor Ende des Sommers 2025 erscheinen.“

Demnach soll „Silksong“ bereits heute Abend oder spätestens am Sonntag auf der Microsoft-Präsentation seinen Auftritt feiern. Und sollte der Release tatsächlich vor dem Sommerende erfolgen, dürfte auch ein finaler Release-Termin genannt werden. Übrigens ist NateTheHate nicht der einzige Insider, der diese Meinung teilt: Zuletzt ließ auch Branchenkenner eXtas1s verlauten, dass eine Veröffentlichung spätestens bis zum 30. Juni 2025 erfolgen wird.

Doch möglicherweise müssen Fans von „Hollow Knight“ nicht einmal mehr bis Ende Juni oder bis zum Ende des Sommers warten. Bereits vor ein paar Tagen spekulierte die Community, ob im Rahmen des Summer Game Fest ein Shadow-Drop, also eine sofortige Veröffentlichung, von Silksong erfolgen könnte.

Die entsprechenden Hinweise darauf lieferte Valves Vertriebsplattform Steam, die sich offenbar auf einen baldigen Release vorbereitet:

Zahlungsarten: Erst vor ein paar Tagen hatten wir darüber berichtet , dass die Steam-Seite zum Spiel aktualisiert wurde. Einem Eintrag auf der Webseite SteamDB zufolge wurden die Zahlungsarten „Store oder CD-Key“ hinzugefügt – ein Zeichen, dass die Veröffentlichung näher rückt.

Wie TheGamer meldet, erfolgte laut der SteamDB-Seite erst heute, am 6. Juni, eine weitere Aktualisierung. Dieses Mal wurden die von „Hollow Knight: Silksong" unterstützten Betriebssysteme hinzugefügt – in diesem Fall Windows, Mac und Linux. Auch das dürfte ein weiteres Zeichen für einen nahenden Release sein.

So oder so: „Hollow Knight: Silksong“ wird entweder heute Abend um 23 Uhr oder am Sonntagabend um 19 Uhr zu sehen sein – die Anzeichen dafür sind ziemlich deutlich. Das letzte Fragezeichen steht nur noch hinter dem Release-Termin. Doch auch der dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen – zumindest keine weiteren Jahre.





