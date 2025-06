Lies of P Overture: Hinweis auf Shadow Drop zum Summer Game Fest oder Xbox Games Showcase

Im Vorfeld des Summer Game Fests und des Xbox Showcase sorgt ein möglicher Shadow Drop von „Lies of P: Overture“ für Spekulationen. Im Rahmen einer der Shows könnte es zu einer mehr oder weniger überraschenden Veröffentlichung kommen.

Den Hinweis darauf liefert ein geleakter Trailer. Er startet mit dem Xbox-Logo. Es ist ein Detail, das eher für einen Auftritt während der Xbox-Show sprechen würde. Aber auch eine Trailer-Version, die explizit für die Xbox-Kanäle vorbereitet wurde, klingt nicht unwahrscheinlich.

Ab sofort verfügbar

Spannender wird es am Ende des Clips: Das geleakte Video endet mit dem Hinweis, dass „Lies of P: Overture“ ab sofort für Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar sei.

Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, doch der Leak erfolgte nur wenige Stunden vor Beginn des Summer Game Fests. Das Xbox-Event folgt am Sonntag. Sollte es wirklich zu einem Shadow Drop kommen, wäre „Lies of P: Overture“ noch in dieser Woche spielbar. Offiziell ist weiterhin von einem Launch im Sommer die Rede – auch für PS4, PS5 und PC.

Laut Trailer-Leak ist „Lies of P: Overture“ jetzt erhältlich. Wann genau „jetzt“ ist, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Die Haupt-Show zum Summer Game Fest 2025 startet heute Abend um 23 Uhr. Der Xbox Games Showcase folgt am Sonntag um 19 Uhr. Im Anschluss geht es mit einer Direct-Show zu „The Outer Worlds 2“ weiter.

Das erwartet euch in Lies of P: Overture

„Lies of P: Overture“ ist als Prequel zur Hauptgeschichte konzipiert und führt die Spieler in eine neue Winterumgebung. Im Mittelpunkt steht ein legendärer Stalker, der Geppettos Marionette durch bislang unerzählte Kapitel der Spielwelt begleitet.

Spieler erkunden laut offizieller Beschreibung nicht nur Krat und neue Schauplätze, sondern entdecken auch bislang unbekannte Hintergrundgeschichten. Zudem führt der DLC neue Spielinhalte und -mechaniken ein:

Ein Boss-Rush-Modus

Wiederholbare Bosskämpfe („Battle Memories“)

Der Preis für die Erweiterung liegt bei 29,99 Euro. Für diesen Betrag gibt es im PlayStation-Store momentan auch das Hauptspiel, das bis zum 19. Juni 2025 um 50 Prozent reduziert ist.

Mehr zu Lies of P: Overture:

Das südkoreanische Entwicklerstudio Round 8 Studio arbeitet derzeit nicht nur am kommenden DLC, sondern auch an zwei weiteren Projekten: einer Fortsetzung von „Lies of P“ sowie an einer neuen IP im Survival-Horror-Genre, die in einem Science-Fiction-Setting angesiedelt ist. Als Publisher fungiert erneut Neowiz.

