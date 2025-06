Persona 4 Remake: Steht die Ankündigung unmittelbar bevor? Insider nennt Termin & Plattformen

Mittlerweile dürften wohl nur noch wenige an der Existenz des "Persona 4"-Remakes zweifeln. Laut einem Insider müssen wir uns bis zur finalen Enthüllung der Neuauflage nicht mehr allzu lange gedulden.

In den vergangenen Monaten hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass das japanische Studio Atlus das Rollenspiel „Persona 4“ in Form eines Remakes zurückbringen könnte.

Zuletzt befeuerte der Synchronsprecher Yuri Lowenthal die Spekulationen um eine Rückkehr von „Persona 4“. Lowenthal lieh im Original dem Charakter Yosuke Hanamura seine Stimme. Er bestätigte zwar die Existenz des Remakes, räumte aber ein, bei diesem nicht mehr als Sprecher beteiligt zu sein.

Während Atlus zu den aktuellen Gerüchten um ein mögliches „Persona 4“-Remake weiterhin schweigt, möchte eine weitere Quelle bereits mehr wissen und verweist auf eine bevorstehende Ankündigung des Studios.

Ankündigung auf dem Xbox Games Showcase 2025?

Wie die Kollegen von MP1st unter Berufung auf eine mit der Sachlage vertraute Insider-Quelle berichten, planen Atlus und Sega die offizielle Ankündigung und Präsentation des „Persona 4“-Remakes beim Xbox Games Showcase 2025 am kommenden Wochenende.

Sollten sich die Angaben des Insiders bewahrheiten, dürfte die Wahl des Events für die Enthüllung nicht überraschend kommen. Schließlich haben Atlus und Sega in der Vergangenheit mehrfach auf Xbox-Veranstaltungen zurückgegriffen, um Titel anzukündigen – darunter „Metaphor: ReFantazio“, „Persona 3: Reload“ und „Persona 5 Tactica“.

In diesem Jahr findet der große Xbox Games Showcase am Sonntag, dem 8. Juni 2025, statt. Los geht es um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Wir sind natürlich live mit dabei und halten euch über alle wichtigen Ankündigungen auf dem Laufenden.

Sollte Atlus das Remake von „Persona 4“ tatsächlich am Sonntag ankündigen, findet ihr alle wichtigen Details zeitnah auf PLAY3.

Für welche Plattformen soll das Remake erscheinen?

Auch zu den Plattformen, auf denen Atlus die Neuauflage von „Persona 4 „veröffentlichen will, konnte der Insider Details in Erfahrung bringen. Demnach erscheint das Remake für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Ob Atlus auch an einer Umsetzung für die frisch veröffentlichte Switch 2 arbeitet, konnte der Insider jedoch noch nicht bestätigen.

Eine Switch-2-Version würde angesichts des zu erwartenden Erfolgs der neuen Nintendo-Konsole jedoch sicherlich nur wenige überraschen. Möglicherweise erfahren wir am Sonntagabend mehr.

