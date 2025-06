PS Plus Premium: PS1-Adventure-Klassiker stehen bereit und locken mit einfachen Platin-Trophäen

Den diesjährigen Ableger der „Days of Play“ begehen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment nicht nur mit zahlreichen Angeboten zu PS5-Konsolen, Zubehör und Spielen.

Darüber hinaus kündigten die PlayStation-Macher mehrere Bonustitel für alle Abonnenten der PlayStation-Plus-Stufen Extra und Premium an. Zwei dieser versprochenen Neuzugänge fanden in dieser Woche ihren Weg in den Klassikerkatalog von PS Plus Premium und richten sich insbesondere an Fans von Adventures und Rätselspielen.

Die Rede ist von den beiden Adventure-Klassikern „Myst“ und „Riven“. Diese sorgten in den 1990er-Jahren zunächst auf dem PC für Furore, bevor später auch Umsetzungen für die originale PlayStation erschienen.

Platin-Trophäen erfordern keinen großen Aufwand

Die beiden Adventures richten sich nicht nur an Retro-Fans, die Lust auf klassische Point-&-Click-Erfahrungen der alten Schule haben. Auch Trophäenjäger kommen auf ihre Kosten und dürfen sich über Platin-Trophäen freuen, die sich auf recht einfache Weise freischalten lassen.

„Myst“ stellt euch beispielsweise vor die Aufgabe, das komplette Adventure abzuschließen – inklusive der Kampagne sowie Sammelaufgaben wie dem Finden aller roten und blauen Seiten. Je nach Spielweise benötigt ihr für die Platin-Trophäe von „Myst“ zwischen fünf und zehn Stunden.

Die komplette Trophäenliste des Klassikers findet ihr hier.

Ähnlich verhält es sich beim spirituellen Nachfolger „Riven“. Auch hier lässt sich die Platin-Trophäe freischalten, indem ihr das Adventure samt seiner Sammelaufgaben abschließt. Die Trophäenliste verrät euch, welche Erfolge in „Riven“ auf ihre Freischaltung warten.

Wer kein Premium-Abo sein Eigen nennt, kann die beiden Adventures bei Bedarf natürlich auch einzeln aus dem PlayStation Store herunterladen. Der Preis liegt bei jeweils 5,29 Euro.

Weitere PlayStation-Klassiker stehen in den Startlöchern

In dieser Woche fand die aktuelle Ausgabe der „State of Play“ statt. Auch PlayStation Plus gehörte zu den Themen, die Sony Interactive Entertainment in der Show behandelte. Wie das Unternehmen bekannt gab, werden Premium-Abonnenten in den kommenden Wochen mit weiteren PS1-Klassikern versorgt, die den Weg in den Klassikerkatalog von PS Plus Premium finden.

Zu den Neuzugängen gehören beispielsweise die originalen PlayStation-Versionen von „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 3“. Die nachfolgende Liste verrät euch, welche PS1-Klassiker sonst noch kurz vor ihrer Veröffentlichung stehen.

Deus Ex: The Conspiracy – 17. Juni 2025

Twisted Metal 3 – 15. Juli 2025

Twisted Metal 4 – 15. Juli 2025

Resident Evil 2 – Sommer 2025

Resident Evil 3 – Sommer 2025

