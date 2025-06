PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

In dieser Woche war bei vielen Spielern der Release der Nintendo Switch 2 ein großes Thema. Die nächste Hybridkonsole des japanischen Unternehmens feierte ihre weltweite Veröffentlichung am 5. Juni 2025.

Die Konsole wird derzeit in zwei Varianten angeboten. So können Spieler nur das Gerät für 469,99 Euro oder aber ein Bundle mit „Mario Kart World“ für 509,99 Euro erwerben. Dazu steht eine ganze Reihe an Zubehör für die Nintendo Switch 2 zur Verfügung. Darüber hinaus wurden auch zahlreiche neue Spiele für die Konsole veröffentlicht. Ihr solltet nur daran denken, nicht an den physischen Modulen zu lecken.

Das ist an diesem Wochenende sonst noch los

Schon seit Ende Mai läuft im PlayStation Store eine große Rabattaktion im Rahmen der Days of Play. Noch bis zum 12. Juni winken jede Menge Rabatte auf mehr als 1.300 Titel für PlayStation 5 und PlayStation 4. Darunter fallen etwa Spiele, Editionen und Addons.

Kürzlich wurde die Aktion erweitert und bietet nun noch mehr Spiele, die im Preis gesenkt wurden. Darunter fallen etwa „Lies of P“, „Resident Evil Village“ oder auch „Final Fantasy 7 Rebirth“.

Am heutigen Freitag beginnt außerdem um 23 Uhr deutscher Zeit das Summer Game Fest 2025. Die Veranstaltung bietet über mehrere Tage verschiedene Streams und Panels und ersetzt mit ihrem Programm effektiv seit einigen Jahren die E3. Die Eröffnungsshow könnt ihr bequem bei uns verfolgen. Zudem werden wir euch wie immer mit allen wichtigen Neuigkeiten rund um das Event versorgen.

Gute Neuigkeiten gab es in den letzten Tagen auch für Spieler auf der Xbox. „Black Myth: Wukong“, das bereits 2024 für PlayStation 5 und den PC erschien, wird am 20. August 2025 offiziell auf der Xbox Series X|S aufschlagen.

Was war für euch in dieser Woche wichtig und was spielt ihr derzeit? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar!

