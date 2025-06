Red Dead Redemption 2: Wie stehen die Chancen auf ein Remake oder Remaster? Das sagt der Sprecher von Arthur Morgan

Aktuell warten Fans von „Red Dead Redemption 2“ auf eine PS5-Version, doch könnte Rockstar Games in Zukunft auch ein Remake oder Remaster des Wild-West-Abenteuers veröffentlichen? Roger Clark, der Darsteller von Protagonist Arthur Morgan, hat dazu eine klare Meinung.

Während „GTA 5“ bereits eine PS5-Version bekommen hat, ist das 2018 veröffentlichte „Red Dead Redemption 2“ weiterhin nur für die letzte Konsolengeneration verfügbar. Ein Upgrade für die PS5 steht bei den Fans aber ganz oben auf der Wunschliste.

Und dieser Wunsch könnte sich in Zukunft vielleicht erfüllen: Mitte Mai kam das Gerücht auf, dass sich das Spiel für die Switch 2 in Entwicklung befindet und gleichzeitig ein Upgrade für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Zudem wurden die Berichte erst gestern vom Insider Nate the Hate gestützt, der den Spätsommer oder Herbst als Release-Zeitraum nannte.

Doch was, wenn Rockstar Games an einem Remake oder Remaster von „Red Dead Redemption 2“ arbeiten würde? Oder bietet das optisch immer noch beeindruckende Wild-West-Spektakel gar nicht genügend Spielraum für grafische Verbesserungen? In einem Interview sprach Roger Clark, Synchronsprecher von Protagonist Arthur Morgan, genau über dieses Thema.

Remake oder Remaster von RDR2? Laut Arthur-Morgan-Sprecher nicht auszuschließen

Rockstar Games ist für Neuauflagen bekannt: Allein „GTA 5“ wurde für drei Generationen veröffentlicht und auch „Red Dead Redemption“ wurde 2023 noch einmal auf die PS4 und die Nintendo Switch gebracht. Und selbst ein nach wie vor visuell ansprechendes Spiel wie „Red Dead Redemption 2“ würde ein Remake oder Remaster rechtfertigen – zumindest irgendwann. Das sagte Clark jetzt im Gespräch mit TheGamer.

„Ich denke, es beginnt bereits“, so der Darsteller von Arthur Morgan. „Es geschieht auch, dass klassische Spiele, die erfolgreich waren und deren Fangemeinden immer noch stark sind, jetzt häufiger als je zuvor neu aufbereitet werden. Die Spieldaten bleiben erhalten, aber die Technologie, um ihre Grafik zu verfeinern, wird einfach immer besser werden.“

„Ich glaube nicht, dass ein Remake von [Red Dead Redemption 2] etwas ist, das wir für die Zukunft abschreiben können, oder ein Remaster. Wir haben es ja bereits bei GTA 5 und dem ursprünglichen Red Dead Redemption gesehen. Daher denke ich, dass es möglicherweise durch moderne Versionen desselben Spiels im Rampenlicht bleiben wird, denn die Geschichten sind es, die die Spieler immer wieder zurückkehren lassen.“

Verkaufszahlen von Red Dead Redemption 2 steigen weiter

Das Interesse an „Red Dead Redemption 2“ scheint in jedem Fall noch vorhanden zu sein: Wie Publisher Take-Two Interactive im Rahmen des aktuellen Finanzberichts erst im vergangenen Monat enthüllt hat, befindet sich das Western-Adventure auch mehr als sechs Jahre nach dem Release noch immer auf der Erfolgsspur.

Insgesamt wurde das Spiel weltweit bereits über 74 Millionen Mal verkauft und vor allem in den letzten vier Monaten konnte im Vergleich zum Vorquartal ein ordentliches Plus verzeichnet werden. Die Switch 2-Version, die sich Gerüchten zufolge in Arbeit befindet, könnte den Verkaufszahlen einen weiteren Schub verleihen – genauso wie ein mögliches Remake oder Remaster.

Rockstar Games könnte derweil hinter den Kulissen bereits an weiteren Neuauflagen arbeiten: Die Rede ist von „GTA 4“, das 2008 für die PS3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde. Dem Insider Tez2 zufolge plant man, das Abenteuer von Niko Bellic noch dieses Jahr auf die aktuellen Konsolen zu bringen. Eine Portierung von „Max Payne 3“ soll ebenfalls ein Thema gewesen sein – allerdings könnte Rockstar hierbei umgedacht haben.

