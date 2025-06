State of Play: Voller Erfolg? Juni-Show setzt einen neuen Rekord

Die in dieser Woche ausgestrahlte State of Play hat einen neuen Bestwert erreicht. Zudem wird deutlich, dass die Show auf ein wachsendes Interesse stößt.

Die jüngste State of Play wurde in der Community mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Einige sahen in ihr die beste PlayStation-Show seit Jahren, andere waren enttäuscht. Fest steht letztlich: Mit dem fast einstündigen Stream konnte Sony eine neue Bestmarke setzen.

Die am Mittwoch ausgestrahlte Ausgabe der State of Play hat in kürzester Zeit einen beachtlichen Meilenstein erreicht: Mit 2,8 Millionen Aufrufen ist sie die meistgesehene State of Play und übertrifft frühere Highlights wie die Präsentation von „Horizon Forbidden West“ und das Sommer-Special 2022 deutlich, berichtet Push Square.

Zum erfolgreichsten PlayStation-Livestream, also übergreifend über alle Formate, wurde die jüngste State of Play hingegen nicht. Hier dominieren weiterhin die großen PS5-Enthüllungen und PlayStation-Showcases der Jahre 2021 und 2023.

Allein auf State-of-Play-Shows bezogen gilt es hingegen, künftig eine neue Messlatte zu überwinden. Bemerkenswert ist zugleich das anhaltende Wachstum des Formats: Zwei der fünf meistgesehenen Ausstrahlungen stammen aus dem Jahr 2025.

Ob „Ghost of Yotei“ diesen Erfolg übertreffen kann, bleibt abzuwarten. Denn die nächste State of Play ist bereits geplant:

Was war auf der State of Play im Juni 2025 zu sehen?

Die jüngste Ausgabe der Sony-Show fand am 4. Juni 2025 statt und hatte einiges in petto. Dazu gehörten Neuankündigungen und Updates zu bereits bekannten Spielen, darunter Terminenthüllungen.

Nachfolgend eine Übersicht mit den wichtigsten Themen der Show:

Lumines Arise

Ein musikalisches Puzzle-Spiel vom Entwicklerteam hinter „Tetris Effect“, das mit farbenfrohem Stil und rhythmischem Gameplay überzeugen soll. Der Launch erfolgt im Herbst. Optional ist der Titel mit PS VR2 spielbar.

Pragmata

Capcom zeigte erstes Gameplay aus dem geheimnisvollen Sci-Fi-Abenteuer. Das Third-Person-Actionspiel erscheint 2026.

First Light 007

Mit einem Video erfolgte ein erster Einblick in das neue James-Bond-Spiel. Es zeigt Spionage, Action und klassische Bond-Stimmung. Der Launch erfolgt 2026 – samt Optimierung für die PS5 Pro.

Romeo is a Dead Man

Ein schräges, cartoonhaft-brutales Actionspiel von Grasshopper Manufacture. Mit Suda 51 an Bord ist eine kreative Spielerfahrung zu erwarten. Der Launch ist für 2026 vorgesehen.

Silent Hill f

Ein düsterer Third-Person-Horror mit blutigen Visionen. Der neueste Teil der Serie erscheint am 25. September 2025. Auf der State of Play wurde ein neuer Trailer gezeigt.

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Eine Fortsetzung des Indie-Hits „Bloodstained“ und spiritueller „Castlevania“-Nachfolger. Der 2D-Sidescroller soll 2026 erscheinen.

Digimon Story: Time Stranger

Ein neues RPG im „Digimon“-Universum mit Fanlieblingen und einer Story zwischen digitaler und realer Welt. Der Release erfolgt am 3. November 2025.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Ein Klassiker kehrt zurück, originalgetreu und grafisch überarbeitet. Der Titel ist ab dem 30. September 2025 erhältlich.

Baby Steps

Hierbei handelt es sich um ein skurriles Physikspiel (Video), in dem Spieler jeden Schritt einzeln steuern. Mit dem 8. September 2025 steht der Termin bereits fest.

Nioh 3

Das actionreiche Soulslike von Team Ninja geht in die dritte Runde. Der Launch ist für Anfang 2026 geplant, eine Demo ist bereits spielbar.

Hirogami

Ein fantasievolles Abenteuer, bei dem man sich durch Origami-Techniken in verschiedene Kreaturen verwandelt. Erscheint am 3. September 2025.

Everybody’s Golf Hot Shots

Die Kultserie kehrt mit 10 Kursen, dynamischem Wetter und Nachtmodi zurück. Vorbesteller erhalten Pac-Man als spielbaren Charakter. Release: 5. September 2025.

Ninja Gaiden: Ragebound

Käufer treffen auf Retro-Ninja-Action in neuem Gewand. Das klassische, schnelle Gameplay lebt ab dem 21. Juli 2025 wieder auf.

Cairn

Ein atmosphärisches Bergsteiger-Abenteuer mit stimmungsvoller Musik von den Game Bakers. Es erscheint am 5. November 2025, eine Demo ist schon verfügbar. Einblicke in das Spiel liefert ein Trailer.

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Kompilation mehrerer Klassiker, von denen noch nicht alle enthüllt wurden. Die Veröffentlichung ist für 2025 geplant.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Ein Trailer zeigt das Remake des PS2-Klassikers mit moderner Technik und ikonischen Momenten. Ein Releasetermin steht noch aus.

Thief VR: Legacy of Shadow

Hier gab es erste Einblicke in das VR-Schleicherlebnis mit Einbrüchen, Schatten und Action. Das Spiel erscheint 2025 für PS VR2.

Tides of Tomorrow

Ein farbenfroher First-Person-Titel in einer überfluteten Zukunftswelt. Eine dystopische Atmosphäre trifft darin auf schnelle Action. Spieler müssen sich bis zum 24. Februar 2026 gedulden

Hier sind fünf neue Herausforderungen, neue Gastbots und die Rückkehr des Astro-Bot-DualSense-Controllers geplant.

Sea of Remnants

Ein Piratenabenteuer mit mystischen Seeungeheuern, Segeltörns und Inselerkundung. Das Spiel erscheint 2026 und kann bereits auf die Wunschliste gepackt werden.

Sword of the Sea

Spieler erhalten ein visuell ansprechendes Abenteuerspiel mit Surfboard-ähnlichem Gleiter. Entwickelt vom „Journey“-Team, erscheint das Spiel am 19. August 2025 über PS Plus.

Ghost of Yotei

Eine ausführliche Gameplay-Präsentation des Spiels ist für Juli geplant. Weitere Informationen folgen demnach in den kommenden Wochen.

Marvel Tokon: Fighting Souls

Ein neues 3v3-Kampfspiel von Arc System Works mit ikonischen Marvel-Charakteren. Der Titel lässt noch bis 2026 auf sich warten. Ein erster Trailer gewährt Einblicke.

