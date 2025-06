Summer Game Fest 2025: Neue Trailer, Weltpremieren und mehr – Das große Live-Showcase hier ab 23 Uhr im Stream

Nachdem Sony am Mittwochabend bereits mit einer neuen Ausgabe der State of Play überraschte, steht heute, am 6. Juni 2025, der Auftakt des Summer Game Fest 2025 bevor. Um 23 Uhr unserer Zeit beginnt das Gaming-Event von Geoff Keighley, das sich nach dem Aus der E3 zu einem adäquaten Ersatz gemausert hat, mit dem großen Live-Showcase.

Rund zwei Stunden lang erwarten euch jede Menge Ankündigungen, neue Trailer und Weltpremieren. Auch die ein oder andere Überraschung dürfte dabei sein. Die Präsentation wird auf über 20 verschiedenen Plattformen übertragen, darunter YouTube, TikTok, Facebook, Twitch und X.

Damit ihr nicht lange suchen müsst: Ihr könnt das diesjährige Showcase des Summer Game Fest einfach und bequem hier bei uns verfolgen. Den passenden Livestream haben wir nachfolgend eingebettet. Falls ihr es nicht schafft, die gesamte Show bis 1 Uhr durchzuhalten, findet ihr natürlich wie gewohnt alle wichtigen Neuigkeiten hier bei uns auf PLAY3.DE – zudem könnt ihr euch die Show auch im Re-Live ansehen.

Was hat das Summer Game Fest 2025 zu bieten?

Mit rund zwei Stunden Laufzeit verspricht das SGF-Showcase natürlich jede Menge Spiele. Den Veranstaltern zufolge haben mehr als 60 Publisher und Entwicklerstudios ihre Teilnahme zugesichert und so sind unter anderem auch Sony und Microsoft vertreten. Mit Nintendo kehrt in diesem Jahr außerdem auch der dritte Konsolenhersteller im Bunde zurück.

Ebenfalls dabei sind natürlich Größen wie Bandai Namco, Capcom, Epic Games, Square Enix und Sega. CD Projekt RED hat ebenfalls eine Zusage erteilt, doch die Entwickler von „The Witcher 4“ ließen bereits durchblicken, dass das kommende Abenteuer mit Ciri wohl kein Teil der Show werden wird. Was gezeigt wird, bleibt abzuwarten.

Vermutlich wird aber wohl der finale Trailer zu „Death Stranding 2“ präsentiert, nachdem Hideo Kojima bereits als Special Guest angekündigt wurde und das Open-World-Abenteuer auch schon im Hype-Trailer von Geoff Keighley auftauchte. Das gilt auch für „Sonic Racing: CrossWorld“, „Arc Raiders“ und „Mafia: The Old Country“. Und auch Techland hat bereits bestätigt, dass im Rahmen der Show ein neuer Gameplay-Trailer zu „Ding Light: The Beast“ gezeigt wird – inklusive des Release-Termins.

Gerüchte und mögliche Überraschungen

Was die Gerüchteküche anbelangt, scheint vor allem „Resident Evil 9“ ein heißer Kandidat für eine Ankündigung. Darauf hatte bereits ein bekannter Insider hingewiesen und nachdem Capcom den Horrortitel nicht auf der State of Play zeigte, sind die Chancen umso höher. Zudem könnte es etwas Neues zu „BioShock“ geben: Entsprechende Berichte tauchten bereits im Vorfeld auf. Ob es sich um einen neuen Teil oder aber um ein Remake des Erstlings handelt, ist nicht bekannt.

Eine große Überraschung könnte außerdem ein möglicher Shadow-Drop von „Hollow Knight: Silksong“ werden: Nachdem die Fans seit 2019 auf die Fortsetzung des Indie-Hits warten, häuften sich in den letzten Monaten die Gerüchte und zuletzt wies ein Eintrag auf der Steam-Seite darauf hin, dass der Release offenbar kurz bevorstehen könnte.

Und apropos Steam: Auch zu „Half-Life 3“ tauchten in den letzten Wochen und Monaten vermehrt Berichte und Spekulationen auf. Demnach soll der Shooter endlich komplett spielbar sein und Insider sind sich sicher: Die Ankündigung soll in diesem Jahr endlich über die Bühne gehen – es könnte jeden Tag so weit sein. Vielleicht ja auf dem Summer Game Fest? Valve ist auf jeden Fall mit von der Partie.

