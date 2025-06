Switch 2: Analysten erwarten starken Start sowie Millionenverkäufe in 2025 – und darüber hinaus

Die Switch 2 wird einen überaus erfolgreichen Start hinlegen, wie das Datenunternehmen Ampere Analysis jetzt voraussagt. Und auch in den kommenden Jahren sollen die Verkaufszahlen steigen, sodass der Hardware-Anteil durch Nintendo bis 2027 um fast 50 Prozent erhöht wird.

Am gestrigen Donnerstag, dem 5. Juni 2025, feierte die Switch 2 ihren weltweiten Start und das Interesse an Nintendos neuer Konsole ist offenbar riesig: Schon die Vorbesteller-Kontingente waren schnell vergriffen, und auch aktuell scheint es nicht einfach zu sein, zeitnah eine Switch 2 zu bekommen. Während Amazon Bestellungen weiterhin nur auf Anfrage ermöglicht, liefern Saturn und MediaMarkt frühestens im August.

Analysten hatten den Erfolg der Switch 2 jedoch bereits vorhergesagt: Schon Ende April rechneten Experten mit dem größten Konsolen-Launch aller Zeiten, der sogar die Markteinführung der PS5 und PS4 in den Schatten stellen soll. Langfristig soll das neue Gerät sogar den Aufstieg zur am schnellsten verkauften Konsole aller Zeiten schaffen. Weitere Zahlen und Prognosen kommen jetzt vom Datenunternehmen Ampere Analysis.

Über 13 Millionen Verkäufe im ersten Jahr, über 100 bis 2030

Wie ein Bericht von GamesIndustry zeigt, erwarten die Analysten von Ampere, dass sich die Switch 2 im Jahr 2025 voraussichtlich über 13 Millionen Mal verkaufen wird. Bis 2027 soll diese Zahl auf 51,2 Millionen ansteigen, und bis zum Ende des Jahrzehnts rechnen die Experten mit 104,3 Millionen verkauften Switch 2-Konsolen.

Anfangs sollen die Verkaufszahlen „aufgrund der aufgestauten Nachfrage bestehender Switch-Nutzer“ deutlich höher ausfallen. Bis 2030 erwarten die Analysten jedoch eine „langsamere Verkaufsrate“. Dafür seien auch die US-Zölle verantwortlich, die die Verkaufsleistung der Switch 2 „zusätzlich unsicherer“ machen. Außerdem fehle im Vergleich zur ersten Switch ein „pandemiebedingter Anstieg“ der Verkäufe.

Trotzdem gehen die Experten von Ampere Analysis davon aus, dass Nintendo seinen Hardware-Anteil am gesamten Konsolenmarkt bis 2027 um fast die Hälfte vergrößern wird. Daran können auch andere Handhelds wie das Steam Deck oder PS Portal nichts ändern: Laut den Analysten stellen diese Geräte „keine nennenswerte Bedrohung für die Einführung der Switch 2“ dar.

Keine Handheld-Konkurrenz und ein Software-Geschäft im Milliardenbereich

Mit Blick auf die Handheld-Konkurrenz erklärte Ampere: „[Diese] sind in Bezug auf den Umsatz eine Nische und kosten oft deutlich mehr als Nintendos neue Konsole, bieten aber ein anderes Erlebnis.“ So sollen bereits die Switch 2-Verkäufe im ersten Jahr die Gesamtverkaufszahlen „der gesamten Kategorie der PC-Gaming-Handhelds“ in den Schatten stellen.

Untermauert wird diese Prognose von den Analysten mit der Tatsache, dass „56 Prozent der Steam-Deck-Besitzer auch eine Nintendo Switch verwenden“, aber nur „1,3 Prozent der Switch-Besitzer das Steam Deck als ihr primäres Konsolengerät betrachten“.

Und auch für die Spiele der Switch 2 gab das Datenunternehmen eine Prognose ab: Zwar mangle es der neuen Konsole an Launch-Titeln, doch vor allem die Switch 2-Editionen und Upgrades älterer Titel würden für mehr Ausgaben sorgen. So rechnen Ampere damit, dass die Software „in den nächsten zwei Jahren einen Markt von 7 bis 8 Milliarden US-Dollar darstellen wird, der bis 2028 auf 10 Milliarden US-Dollar anwachsen wird“.

Dazu trage auch die stärkere Unterstützung durch Drittanbieter bei, die Nintendo aber auch „in direkteren Wettbewerb mit Sony- und Xbox-Konsolen bringen“. Neue Partnerschaften wie etwa mit FromSoftware, die „The Duskbloods“ exklusiv für die Switch 2 veröffentlichten werden, sollen außerdem für weitere „Teilzeit-Switch-Benutzer“ sorgen.

Ampere Analysis sieht eine weitere „ungenutzte Chance“ für Nintendo in der In-Game-Monetarisierung. Während Microsoft und Sony auf ihren Plattformen im Jahr 2024 bereits Marktanteile von 31 beziehungsweise 65 Prozent durch In-Game-Käufe und DLC erzielten, erreichte Nintendo nur 4 Prozent. Sollte sich das Unternehmen stärker auf diesen Bereich konzentrieren, könnte der Anteil bis 2027 auf zehn Prozent steigen.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren