Switch 2: Kann Nintendo die Nachfrage decken? Doug Bowser über Lieferengpässe und Zölle

Die Switch 2 ist jetzt im Handel erhältlich – oder sollte sie zumindest sein. So stellt sich die Frage ob Nintendo die Nachfrage der Kunden auch decken kann. Eine Antwort lieferte nun Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, und sprach außerdem auch über die Zölle und eine mögliche Preiserhöhung.

Seit gestern ist die Switch 2 offiziell erhältlich, sodass Vorbesteller und Frühkäufer die neue Nintendo-Konsole bereits in ihren Händen halten – sofern sie ein Exemplar ergattern konnten. Obwohl die Vorbestellerphase im Vergleich zur PS5-Ära weniger chaotisch verlief, da Nintendo größere Mengen bereitstellte, war und ist die Switch 2 auch jetzt nach dem Launch weitestgehend ausverkauft.

Dabei hatte Nintendo eigentlich vorgesorgt: Bereits Anfang Februar gab Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa bekannt, man wolle ausreichend Einheiten der Konsole zur Verfügung stellen, um Lieferengpässe weitestgehend zu vermeiden. Doch schon nach dem Start der Vorbestellungen musste sich Furukawa bei den Spielern entschuldigen: Allein in Japan hatten sich unglaubliche 2,2 Millionen Menschen für eine Vorbestellung der Switch 2 angemeldet – eine Zahl, die sämtliche Erwartungen übertraf.

Furukawa versprach daraufhin, die Produktion der Switch 2 hochzufahren, um der enormen Nachfrage gerecht zu werden. Aber kann Nintendo tatsächlich genug Konsolen liefern? Diese Frage wurde nun auch Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, gestellt – und er zeigte sich zuversichtlich.

Bowsers Optimismus und die Herausforderung der Zölle

Um die Switch 2 zu bewerben, war Bowser gemeinsam mit Nate Bihldorff, dem Senior Vice President für Produktentwicklung und Publishing, zu Gast in mehreren amerikanischen TV-Shows. Und so war Bowser auch im Frühstücksfernsehen von CBS (via NintendoLife) zu sehen, wo er mit der Frage konfrontiert wurde, ob Nintendo die Nachfrage decken kann – auch über die kommenden Monate.

Darauf entgegnete der NoA-Präsident optimistisch: „Wir haben eine stetige Zufuhr an Produktion, die hereinkommen wird, und wir glauben, dass wir in der Lage sein werden, diese Nachfrage den ganzen Sommer über, bis zum Vatertag und dann auch in die Weihnachtszeit hinein zu decken.“

Außerdem wurde Bowser mit Blick auf die US-Zölle auch auf eine mögliche Preiserhöhung der Switch 2 angesprochen, woraufhin er zugab, dass die Situation „noch sehr wechselhaft und komplex“ sei. Allerdings ergänzte er: „Wir prüfen ständig verschiedene Szenarien, um unsere Preise so niedrig wie möglich zu halten.“

Analysten erwarten rekordverdächtige Verkaufszahlen

Ob Nintendo Bowsers Versprechen einhalten kann, alle Käufer mit einer Konsole zu versorgen, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen. Die benötigte Stückzahl scheint jedoch immens: Erst heute Nachmittag berichteten wir über die Prognosen des Datenunternehmens Ampere Analysis, das bereits im ersten Jahr mit über 13 Millionen verkauften Switch 2-Konsolen rechnet.

Diese Zahl soll bis 2030 sogar auf über 100 Millionen ansteigen. Eine ähnliche Einschätzung teilt ebenso auch das Marktforschungsunternehmen DFC Intelligence, das Mitte Mai beeindruckende Verkaufszahlen voraussagte. Hier rechnen die Experten sogar damit, dass die 100-Millionen-Marke bereits Ende 2029 geknackt wird. Sollte diese Vorhersage zutreffen, würde die Switch 2 diesen Meilenstein ein Jahr früher erreichen als ihr Vorgänger.

