TES 4 Oblivion Remastered: Wie oft hat sich die Neuauflage verkauft? Analysten nennen Zahlen

Ende April erschien "The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered" für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Doch wie steht es um den kommerziellen Erfolg? Zahlen der Analysten von Alinea verraten mehr.

Im April veröffentlichte Bethesda das spielerisch wie technisch überarbeitete Remaster des Rollenspielklassikers „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ für PC und Konsolen.

Schon kurz nach dem Release zeichnete sich ab, dass die Neuauflage einen erfolgreichen Start hinlegte. Im Rahmen einer aktuellen Analyse untersuchten die Marktforscher von Alinea die Verkaufszahlen ausgewählter Spiele – darunter auch „The Elder Scrolls 4: Oblivion“. Laut den Analysten verkaufte sich das Remaster allein auf Steam mittlerweile über zwei Millionen Mal.

Im Mai kam „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ auf Steam auf 585.000 verkaufte Einheiten. Ein temporärer Rabatt von zehn US-Dollar beziehungsweise Euro trug dazu bei, dass sich das Rollenspiel im vergangenen Monat unter den fünf meistverkauften Titeln auf der Plattform halten konnte.

Bethesda nannte bislang keine offiziellen Zahlen

Zahlen zu den PS5- und Xbox-Series-X/S-Versionen nannte Alinea nicht. Anfang Mai meldete sich jedoch der Circana-Analyst Mat Piscatella zu Wort und betonte, dass die Entscheidung, das Remaster am ersten Tag über den PC- und Xbox Game Pass Ultimate anzubieten, dem kommerziellen Erfolg in den USA keinen Abbruch tat.

Stattdessen feierte die Neuauflage von „Oblivion“ auch auf dem US-Markt einen beeindruckenden Start.

„Nach nur einer Woche auf dem Markt (bis zur Woche vom 26. April) ist The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered bereits das drittmeistverkaufte Spiel des Jahres 2025 in den USA – gemessen am Umsatz. Lediglich Monster Hunter: Wilds und Assassin’s Creed: Shadows liegen noch davor“, erklärte Piscatella.

Neben den Verkaufszahlen fällt auch das Spielerfeedback sehr positiv aus. Im PlayStation Store erreicht die Neuauflage beispielsweise eine durchschnittliche Nutzerwertung von 4,63 von fünf möglichen Sternen.

In dieser Woche kündigte Bethesda ein neues Update für „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ an, das das Rollenspiel auf die Version 1.1 aktualisiert. Wie dem offiziellen Changelog zu entnehmen ist, beheben die Entwickler mit dem am 10. Juni 2025 erscheinenden Update diverse Fehler.

Darunter Quest-Bugs sowie weitere technische Probleme. Ob im Rahmen des Updates auch an der oft kritisierten Performance gearbeitet wurde, bleibt bislang offen. Spätestens nächste Woche wissen wir mehr.

