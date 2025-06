Xbox:  Moral stark beeinträchtigt - Entlassungen befürchtet

Microsoft plant offenbar weitere Stellenstreichungen, auch in der Xbox-Sparte. Interne Quellen berichten von wachsender Verunsicherung innerhalb der Belegschaft.

Innerhalb der Xbox-Abteilung von Microsoft scheint die Lage angespannt zu sein. Mitarbeiter befürchten weitere Entlassungen, wie aus einem Bericht von The Verge hervorgeht. Diese könnten bis Ende Juni 2025 erfolgen.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte Microsoft in mehreren Unternehmensbereichen Stellen gestrichen. Die letzten Maßnahmen betrafen über 300 Beschäftigte, darunter auch juristische Fachabteilungen.

„Ich habe mit fast einem Dutzend Mitarbeitern gesprochen. Und jeder einzelne von ihnen ist besorgt über die anhaltenden Entlassungen“, erklärte Tom Warren von The Verge. Er habe gehört, dass es auch „bald Entlassungen im Zusammenhang mit Xbox geben wird“.

Die Tatsache, dass Microsoft die Kürzungen gestaffelt vornimmt, sorge für zusätzliche Unsicherheit unter den Mitarbeitern. Laut Warren habe „die Willkürlichkeit dieser Entlassungen“ die Moral im Unternehmen stark beeinträchtigt.

Die mutmaßlichen Kürzungen bei Xbox kommen zu einer Zeit, in der das Unternehmen dank der Publisher-Käufe und Multiplattform-Aufstellung ein breiteres Publikum als je zuvor erreicht. Auf der PS5 dominieren die Spiele der Redmonder regelmäßig die Charts. Allein „Forza Horizon 5“ soll auf der Sony-Konsole bislang mehr als 100 Millionen Euro an Umsatz eingefahren haben.

Branchenweite Entlassungen

Bereits im Mai hatte Microsoft angekündigt, unternehmensweit rund drei Prozent der weltweiten Belegschaft abzubauen. Das entspricht mehr als 6.000 Stellen. In einer offiziellen Mitteilung erklärte ein Unternehmenssprecher: „Wir setzen weiterhin die notwendigen organisatorischen Änderungen um, um das Unternehmen optimal für den Erfolg in einem dynamischen Markt zu positionieren.“

Nicht nur Microsoft nimmt fortlaufende Entlassungen vor. Auch andere große Akteure der Spielebranche haben in diesem Jahr umfangreiche Restrukturierungen eingeleitet.

So kündigte Codemasters im Mai an, Stellen zu streichen. Das Unternehmen, das seit einigen Jahren zum Inventar von Electronic Arts gehört, stellte zudem die Entwicklung von „EA Sports WRC“ sowie weiteren Rallye-Projekten ein. Ein Sprecher des Studios erklärte, man passe die Struktur an, um „den wachsenden Bedürfnissen unserer Spieler gerecht zu werden und unser Portfolio stärker zu fokussieren“.

Auch bei Electronic Arts selbst kam es zu größeren Entlassungen. Betroffen waren Berichten zufolge 670 Beschäftigte, unter anderem in Teams rund um „Apex Legends“ und „Star Wars Jedi“. Die Maßnahme war Teil eines umfassenderen Sparkurses, der auch das Ende eines geplanten „Black Panther“-Spiels und die Schließung des zuständigen Studios Cliffhanger Games mit sich brachte.

