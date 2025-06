007 First Light: Warum IO Interactive auf einen jungen Bond samt Origin Story setzt

Mit „007 First Light“ werkelt „Hitman“-Entwickler IO Interactive an einem brandneuen James-Bond-Abenteuer, dass den bekannten Geheimagenten jedoch in einer deutlich jüngeren Variante zeigt. Doch dahinter steckt eine Idee, wie die Macher jetzt in einem Interview erklärt haben.

IO Interactive, die vor allem für die „Hitman“-Reihe bekannt sind, kündigten im November 2020 mit „Project 007“ das erste neue James-Bond-Spiel seit über zehn Jahren an. In der vergangenen Woche feierte der Titel im Rahmen der jüngsten State of Play schließlich seine Enthüllung mit einem ersten Trailer. Und auch der finale Name steht mittlerweile fest: „007 First Light“.

Wie der Titel bereits vermuten lässt und auch der Trailer bereits deutlich gemacht hat, rückt das kommende Agenten-Abenteuer jedoch einen deutlich jüngeren James Bond in den Mittelpunkt, der mit den bekannten Filmen nicht sonderlich viel zu tun hat. Doch die Entwickler haben sich bewusst dafür entschiede, eine Ursprungsgeschichte zu erzählen.

Entwickler wollen James Bond greifbarer machen – vor allem für ein Gaming-Publikum

Im Gespräch mit GamesRadar erklärte Jonathan Lacaille, Game Director von „007 First Light“, jetzt nämlich, dass man durch den jungen Bund auch ein „jüngeres Publikum“ ansprechen möchte, was mit den Filmen vielleicht nicht so einfach ist. Außerdem sah das Team die Chance, einen bisher unbekannten Teil von Bonds Leben zu nutzen, um eine frische Geschichte zu erzählen.

„Wir haben eine Geschichte zu erzählen, die die Leute wahrscheinlich sehr neugierig machen wird“, so Lacaille. „Welche Ereignisse und Menschen haben den Charakter [James Bond] geprägt, der er heute ist? War er schon immer der Frauenheld, der er ist, oder der starke Mann, der er heute ist?“

So werden die Spieler in „007 First Light“ Bonds Aufstieg zum bekannten 00-Agenten erleben, sodass er laut Lacaille zunächst noch „viel Jugend in sich trägt, also manchmal vielleicht auch etwas Leichtsinn. Und er hat viel Charme, weiß ihn aber noch nicht einzusetzen. Er ist vielleicht nicht so effizient wie ein [späterer] Bond.“

Doch genau darin sieht IO Interactive auch die Chance, Bond für die Spieler etwas greifbarer zu machen – vor allem für ein Gaming-Publikum, das „vielleicht jünger ist, als es das Bond-Franchise gewohnt ist“. Doch letztendlich sei es „eine neue Geschichte, die erzählt werden muss, und auch eine Geschichte, die wirklich gut ankommt.“

First Light wird keine Adapation, doch genau deswegen wird es „ein großartiges Spiel“

Doch eine Origin Story, wie sie in „007 First Light“ erzählt werden soll, bringt auch Nachteile mit sich: Zwar genießen die Entwickler viel Freiheit, doch das bedeutet im Gegenzug, dass sie sich alles selbst ausdenken müssen. So wird das Spiel Lacaille zufolge auch „keine Adaption, aber genau das wird es dem Team ermöglichen, ein großartiges Spiel zu entwickeln, da sie so viel Freiheit haben, die gut zu den Gameplay-Mechaniken passt“.

Erscheinen soll „007 First Light“ bereits im kommenden Jahr, ein genauer Release-Termin steht bislang aber noch aus. Doch IO Interactive kommt mit der Entwicklung gut voran, wie auch der Game Director bekräftigte: Seit der Ankündigung sei das Spiel „weit fortgeschritten“, was sich „fantastisch anfühlt“. Weitere Details sollen im Laufe des Jahres enthüllt werden.

Übrigens sind sich die Fans bereits einig, wer der Darsteller vom jungen Bond in „007 First Light“ zu sein scheint: Patrick Gibson. Der irische Schauspieler war zuletzt auch als junger Dexter in der Serie „Dexter: Original Sin“ zu sehen. Und nun als junger Bond. Offiziell bestätigt hat IO Interactive die Spekulationen der Fans aber noch nicht.

Weitere Meldungen zu 007 First Light.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren