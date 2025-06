Death Stranding 2: Kojima zeigt neuen Trailer – Gameplay-Demo folgt

Im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fests wurden weitere Szenen aus dem kommenden “Death Stranding 2″ vorgestellt. Dabei stand nicht nur ein Trailer im Fokus, sondern auch ein Live-Auftritt von Entwickler Hideo Kojima, der ergänzende Informationen zur Handlung und zu den Figuren lieferte.

Szene zwischen Lucy und Neil

Im gezeigten Clip treffen zwei Charaktere namens Lucy und Neil aufeinander. Die Begegnung findet in einem Setting statt, das an eine psychiatrische Praxis erinnert. Neil, gespielt von Luca Marinelli, scheint zunächst verwirrt, als Lucy ihn konfrontiert und auf eine Verbindung zwischen ihnen hinweist. Dabei zeigt sie ein Symbol an ihrer Hand – ein Detail, das laut Kojima auf eine tiefere Beziehung der beiden hindeutet.

Kojima beschrieb beide Figuren als „wirklich wichtige Charaktere“ innerhalb der Geschichte. Genauere Angaben zur Natur ihrer Beziehung vermied er mit Verweis auf Spoiler. Die Rolle Neils sei innerhalb der Erzählstruktur besonders bedeutend und nehme die Funktion ein, die im ersten Teil dem Charakter Cliff – gespielt von Mads Mikkelsen – zukam.

Exklusivität und Veröffentlichungstermin

“Death Stranding 2” kommt am 26. Juni 2025 exklusiv für PS5 auf den Markt. Käufer der Deluxe Edition erhalten zwei Tage früheren Zugang. Ob wie beim Vorgängertitel auch eine spätere Veröffentlichung auf PC oder anderen Plattformen geplant ist, wurde bislang nicht bestätigt.

“Death Stranding” erschien zunächst für die PS4 und wurde rund ein Jahr später für den PC umgesetzt. Eine verbesserte PS5-Version folgte im September 2021. Xbox-Spieler erhielten den Zugriff einige Jahre nach der Erstveröffentlichung, was eine baldige Umsetzung von “Death Stranding 2” für Microsoft-Systeme derzeit eher unwahrscheinlich macht.

Weitere Präsentationen geplant

Im Rahmen des Summer Games Fest soll eine zusätzliche Gameplay-Demo gezeigt werden. Geoff Keighley, Moderator und Organisator des Events, kündigte an, dass Neil im Verlauf des Wochenendes – voraussichtlich am Sonntag – erneut zu sehen sein werde. Konkrete Inhalte oder Uhrzeiten für die Präsentation der Live-Demo wurden bislang nicht veröffentlicht.

