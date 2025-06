Dying Light The Beast: Kyle Crane kehrt zurück – Blutiger Gameplay-Trailer enthüllt den Release-Termin

Ursprünglich war „The Beast“ als Erweiterung für „Dying Light 2“ geplant, doch letztendlich entschied sich Entwickler Techland dazu, ein vollwertiges und eigenständiges Spiel zu entwickeln. Im Vergleich zu den bisherigen Spielen wird das kommende Zombie-Abenteuer aber eine deutlich kompaktere und lineare Erfahrung bieten.

Nun haben die Verantwortlichen im Zuge des Summer Game Fest 2025 einen brandneuen Gameplay-Trailer enthüllt, der gewohnt blutige Einblicke gewährt und darüber hinaus auch den Release-Termin von „Dying Light: The Beast“ enthüllt. Demnach wird die Veröffentlichung am 22. August 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erfolgen.

Kyle Crane im Beast-Modus

In „Dying Light: The Beast“ schlüpfen die Spieler erneut in die Rolle von Kyle Crane, dem Protagonisten des ersten Teils. Nachdem er jahrelang Experimenten ausgesetzt war, sinnt er jetzt auf Rache. So sind im neuen Trailer erneut die übermenschlichen Kräfte von Kyle zu sehen, die er im sogenannten Beast-Modus erlangt. Statt mit Waffen wird mit bloßen Händen und brutalen Finishern gekämpft.

Ansonsten erwartet die Spieler der gewohnte Gameplay-Loop: Eine Mischung aus Parkour und dem Bekämpfen von Zombies. Und auch der Tag-Nacht-Zyklus wird wieder eine wichtige Rolle spielen, da die Untoten tagsüber träger agieren, in der Nacht jedoch zu schnellen, springenden und somit deutlich gefährlicheren Kreaturen werden. Im Trailer ist außerdem zu sehen, dass auch Fahrzeuge zurückkehren werden.

Ländliche Zombie-Idylle und kompakte Spielzeit

Die Handlung von „Dying Lights: The Beast“ führt in das ländliche Gebiet von Castor Woods, ein einst beliebtes Touristenziel, das jedoch in Vergessenheit geraten ist und mittlerweile nur noch von Zombies bevölkert wird. Um für die nötige Abwechslung zu sorgen, bietet die Spielwelt natürliche Sehenswürdigkeiten, kleine Dörfer und Industriekomplexe – und jede Menge Möglichkeiten, sich mit dem Parkour-System fortzubewegen.

Gespielt werden kann „Dying Lights: The Beast“ wahlweise allein oder aber im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern. Währenddessen wird sich die Spieldauer laut Franchise Director Tymon Smektala auf etwa 18 Stunden belaufen. Wer jedoch sämtliche Missionen meistern und alle Geheimnisse entdecken möchte, darf noch ein paar Stunden dazu addieren.

Übrigens: Wer bereits im Besitz der Ultimate Edition von „Dying Light 2“ ist, erhält „Dying Light: The Beast“ völlig kostenlos. Für alle anderen werden 69,99 Euro fällig. Vorbestellungen sind im PS Store ab sofort möglich. Für 79,99 Euro ist außerdem eine Deluxe Edition erhältlich, die mit zusätzlichen Extras lockt.

Anfänglich war „Dying Light: The Beast“ auch für die PS4 und Xbox One vorgesehen, doch die Last-Gen-Versionen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt, voraussichtlich bis zum Jahresende, veröffentlicht. Die Entwickler konzentrieren sich zunächst auf die Current-Gen-Fassungen, um das „bisher beste Dying Light-Spiel“ abzuliefern.

Weitere Meldungen zu Dying Light: The Beast.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren