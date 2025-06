End of Abyss: Little Nightmares mit Waffen? Düsterer Sci-Fi-Horror für PS5 angekündigt

Mit „End of Abyss“ wurde auf dem Summer Game Fest 2025 ein brandneues Sci-Fi-Horrorspiel mit Top-Down-Perspektive angekündigt, dessen erster Trailer Erinnerungen an „Little Nightmares“ weckt - was angesichts der Entwickler auch kein Zufall ist.

Das große Showcase des Summer Game Fest hielt einige Neuankündigungen für die Zuschauer bereit und vor allem Horror-Fans kamen auf ihre Kosten: So wurde nicht nur der verstörende Body-Horror „ILL“ für die PS5 gezeigt, sondern auch „Resident Evil Requiem“ mit einem ersten Trailer enthüllt.

Allerdings gab es noch einen weiteren Horrortitel zu sehen, der womöglich etwas untergegangen ist, aber dennoch Beachtung verdient: „End of Abyss“. Das brandneue Sci-Fi-Horrorspiel kombiniert Erkundung und Kämpfe mit einer düsteren Atmosphäre und einer Top-Down-Perspektive. Der erste Trailer erinnerte dabei in gewisser Weise an „Little Nightmares“ – nur eben mit Waffen. Und diese Ähnlichkeit kommt auch nicht von ungefähr.

Von Little Nightmares zu End of Abyss

Hinter „End of Abyss“ steckt nämlich das schwedische Studio Section 9 Interactive, das sich aus erfahrenen Entwicklern zusammensetzt, die in der Vergangenheit unter anderem an „Little Nightmares“, „Little Nightmares 2“ und der PS Vita-Version von „LittleBigPlanet“ gearbeitet haben. Und das spiegelt sich auch in ihrem neuesten Werk wider, für das man mit Epic Games zusammenarbeitet, die als Publisher fungieren.

Dabei erinnert nicht nur der Stil von „End of Abyss“ an den Horror-Puzzle-Plattformer der Tarsier Studios, sondern auch das Gameplay. Im Mittelpunkt des Spielgeschehens steht nämlich das Erforschen der düsteren Umgebung. Doch währenddessen sieht man sich mit grotesken Kreaturen konfrontiert, denen man im Kampf – der wie eingangs bereits erwähnt aus der Top-Down-Perspektive ausgetragen wird – begegnen muss.

In den Tiefen eines geheimnisvollen Untergrundkomplexes

Spieler schlüpfen in „End of Abyss“ in die Rolle des Kampftechnikers Cel, der sich in die Tiefen eines mysteriösen unterirdischen Komplexes begibt, um die Wahrheit hinter der verlassenen Anlage aufzudecken. Um das Horrorszenario zu überstehen, lässt sich außerdem auch die Ausrüstung von Cel verbessen und anpassen.

Zudem bietet weitläufige Einrichtung, „wo kaputte Maschinen aus der Tiefe flüstern und nichts, was den Spielern begegnet, vollständig menschlich ist“, jede Menge verzweigte Pfade. Mithilfe des Scanners lässt sich jedoch der richtige Weg finden, während freigeschaltete Werkzeuge eins verborgene Pfade zugänglich machen, sodass wohl auch ein gewisser Metroidvania-Aspekt geboten wird.

Weitere Ankündigungen vom Summer Game Fest 2025:

Erscheinen soll „End of Abyss“ im nächsten Jahr für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Ein genauer Release-Termin ist bislang noch nicht bekannt, allerdings kann der Titel im PS Store bereits der Wunschliste hinzufügt werden.

Weitere Meldungen zu End of Abyss.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren