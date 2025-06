Hitman World of Assassination: IO Interactive kündigt Koop-Modus an und bringt zwei bekannte Charaktere zurück

Nach dem gestrigen Live-Showcase des Summer Game Fest, dass uns unter anderem die Ankündigung von „Resident Evil Requiem“ inklusive eines ersten Trailers lieferte, lud Entwicklerstudio IO kurz darauf zum ersten großen IOI Showcase.

Im Mittelpunkt standen das in Kürze erscheinenden „MindsEye“, das erst kürzlich enthüllte James-Bond-Abenteuer „007 First Light“ und natürlich auch IOs Dauerbrenner „Hitman: World of Assassination“. Und für Letzteres erfolgte eine Ankündigung, die vor allem Multiplayer-Fans freuen dürfte.

Hitman-Koop bringt Stone und Knight zurück

So kündigte IO Interactive im Rahmen ihres Live-Showcase an, dass sich ein Koop-Modus für „Hitman: World of Assassination“ in der Entwicklung befindet. Zwar nannten die Verantwortlichen kaum konkrete Details, doch fest steht, dass für die Spielvariante zwei bekannte Charaktere zurückkehren werden: Derrick Powell (Stone) und Andrea Morgan (Knight).

Es wurde ein kurzer Gameplay-Clip (via PushSquare) gezeigt, in dem die beiden Agenten, die ihren ersten Auftritt im „Sniper Assassin“-Modus von „Hitman 2“ feierten, zusammenarbeiten und sich ihrer Widersacher entledigen. Die Entwickler wiesen jedoch darauf hin, dass sich der Koop-Modus noch „in den Anfängen“ befindet.

Dennoch könnte an es kaum erwarten, „bald“ weitere Neuigkeiten mitzuteilen. In jedem Fall soll die Koop-Erfahrung die Spieler „herausfordern“ und dazu bewegen, „ihre Herangehensweise zu überdenken, da ihr jetzt als Duo spielen werdet“.

Neuer Verkaufsmeilenstein und Le Chiffre in World of Assassination

Darüber hinaus gab IO Interactive bekannt (via Eurogamer), dass sich „Hitman: World of Assassination“ weltweit bereits mehr als 25 Millionen Mal verkaufen konnte. Zusammen mit dem kostenlos verfügbaren Starter Pack verzeichnet man darüber hinaus bereits 80 Millionen Spieler.

„Agent 47 findet weiterhin großen Anklang beim Publikum auf der ganzen Welt und beweist damit die anhaltende Anziehungskraft des Franchise, das sich seinem 25. Jubiläum nähert“, erklärte Hakan Abrak, CEO von IO Interactive.

„Jeder bei IOI möchte der weltweiten Spielergemeinschaft seinen aufrichtigen Dank aussprechen und wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren noch viele weitere Stunden voller Heimlichkeit, Kreativität und charakteristischer Attentate zu bieten.“

Spieler können in „Hitman: World of Assassination“ außerdem ab sofort Jagd auf einen James-Bond-Bösewicht machen: Noch bis zum 6. Juli ist Le Chiffre aus „Casino Royale“, verkörpert von Schauspieler Mads Mikkelsen, Ziel in einem zeitlich begrenzten Auftrag, der Spieler nach Paris führt. Wer den Auftrag dauerhaft freischalten möchte, kann den „The Banker Pack“-DLC erwerben.

Als Belohnung für die erfolgreiche Eliminierung von Le Chiffre winkt obendrein auch eine Prämie für das kommende „007 First Light“. Das ist jedoch nicht das einzige Crossover zwischen den Spielen von IO Interactive: Agent 47 wird nämlich auch in „MindsEye“ auftauchen, wie jüngst im offiziellen Launch-Trailer zum Actionspiel zu sehen war.

