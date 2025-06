ILL: Verstörender Body-Horror mit neuem Trailer für PS5 angekündigt

Mit „ILL“ arbeitet das Entwicklerstudio Team Clout aktuell an seinem Debüttitel: Ein düsterer First-Person-Shooter, der selbst erfahrene Horror-Fans herausfordern und sie bis ins Mark erschüttern soll. Erstmals angekündigt wurde der Titel im Rahmen der Future Games Show 2022 – damals allerdings nur für den PC.

Auf Summer Game Fest 2025 wurde jetzt jedoch bestätigt, dass „ILL“ auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Ein Release-Termin ist bislang aber noch nicht bekannt. Dafür wurde ein brandneuer Gameplay-Trailer präsentiert, der weitere Einblicke in das überaus verstörende Horror-Erlebnis gewährt.

Nichts für schwache Nerven

„ILL“ wird als ein realistisches First-Person-Action-Horrorspiel beschrieben, dessen Fokus auf den Survival-Elementen liegt. Zudem versprechen die Macher, das Genre durch einen blutigen Realismus bis an seine Grenzen zu bringen. Dafür kommt ein detailliertes Dismemberment-System zum Einsatz, sodass die grotesken Kreaturen zerstückelt und zerfetzt werden können.

„Zerrissenes Fleisch, freigelegte Knochen und ausgeweidete Leiber erschüttern dich bis ins Mark und brennen sich in dein Gedächtnis ein“, heißt es seitens der Entwickler. Außerdem sollen die Monster im Spiel durch ein dynamisches Verhalten für Angst und Schrecken sorgen und auf die Handlung des Spielers sowie auf die Umgebung reagieren. Letztere wird dank einer realistischen Physik zudem nicht nur als Kulisse dienen, sondern als Teil des Gameplays dienen – auch zum Lösen von Rätseln.

Und da es sich um ein Survival-Horrorspiel handelt, müssen die eigenen Ressourcen stets im Blick behalten werden. Durch die rar gesäten Gegenstände lassen sich wichtige Items für den Kampf und für das Überleben herstellen, während auch das Management des Inventars eine wichtige Rolle spielt. Das vielfältige Arsenal muss zudem auf Mängel überprüft werden, während die Waffen auch modifiziert und verbessert werden können.

Hinter ILL stecken erfahrene Horror-Experten

Neben all der Gewalt und dem unheimlichen Body-Horror versprechen die Entwickler für „ILL“ aber auch eine düstere und spannende Story: Spieler erwachen in einer riesigen Forschungsfestung, wo eine geheimnisvolle Quelle des Bösen sowie deren grauenhafte Ausgeburten zwischen ihnen und „der Rettung dessen, was ihnen am meisten bedeutet“, warten.

„Du wirst in eine düstere Welt mit einer gruseligen, atmosphärischen Handlung geworfen, die dich ständig in Atem hält“, so die Entwickler, die sich mit dem Horror-Genre bestens auskennen. So hat das Team hinter „ILL“ bereits an verschiedenen Horror-Filmen und -Serien mitgewirkt, darunter auch „Longlegs“, „Until Dawn“, „V/H/S/Beyond“, „ES: Welcome to Derry“ oder „Azrael“.

Als Publisher für „ILL“ tritt übrigens Mundfish Powerhouse auf, das frisch gegründete Vertriebslabel der „Atomic Heart“-Entwickler Mundfish. Das russische Studio hat im Rahmen des Summer Game Fest ebenfalls zwei neue Projekte angekündigt: „Atomic Heart 2“ und das Shooter-MMO „The Cube“, das im Universum von „Atomic Heart“ angesiedelt ist.

