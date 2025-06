Lies of P Overture: DLC in Form eines Shadow-Drops veröffentlicht – Trailer, Preis & Inhalte

In dieser Woche erreichte uns das Gerücht, dass die Entwickler von Neowiz den vor ein paar Monaten angekündigten „Overture“-DLC zum gefeierten Soulslike „Lies of P“ in Form eines Shadow-Drops veröffentlichen werden.

Ein Gerücht, dass sich in den späten Abendstunden bewahrheitete. Im Rahmen des heutigen Eröffnungsevent zum Summer Game Fest 2025 nutzte das südkoreanische Studio die gebotene Bühne, um „Overture“ in einem neuen Trailer vorzustellen. Im Anschluss an die Präsentation kündigte Neowiz an, dass der DLC ab sofort auf allen Plattformen, für die „Lies of P“ erschien, verfügbar ist.

Der Preis im PlayStation Store liegt bei 29,99 Euro. Nachfolgend der offizielle Launch-Trailer zu „Overture“.

Ein Prequel zur Geschichte von Lies of P

Neowiz beschreibt den „Overture“-DLC als ein Prequel, dessen Handlung vor den Geschehnissen von „Lies of P“ angesiedelt ist. Ihr erlebt die letzten glanzvollen Tage der Stadt Krat, als sie noch in der atemberaubenden Pracht der Belle Époque des späten 19. Jahrhunderts erstrahlte.

Am Rande des Puppenwahn-Massakers begebt ihr euch auf die Suche nach einer legendären Stalkerin und mysteriösen Anführerin, die offenbar mehr zu verbergen hat, als es auf den ersten Blick den Anschein macht.

„Vor dem Erwachen liegt die Wahrheit. Begleite Lea, die Legendäre Stalkerin, auf ihrem unerbittlichen Pfad der Rache. Ein Schleier wird gelüftet und enthüllt ein verborgenes Kapitel von Krats düsterer Vergangenheit“, führen die Entwickler zum DLC aus. „Entdecke unerzählte Geschichten hinter neuen und bekannten Charakteren, während du das fesselnde Drama und die Geheimnisse erkundest, die diese reiche und unheimliche Welt formen.“

In „Overture“ stellt ihr euch nicht nur neuen und mächtigen Widersachern, die euer Geschick im Kampf auf eine ernsthafte Probe stellen. Gleichzeitig verspricht Neowiz einen Schwung neuer Waffen, die für spielerische Abwechslung sorgen und euch in die Lage versetzen, euch gegen eure Gegner zur Wehr zu setzen.

„Lies of P“ sowie der „Overture“-DLC sind für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Lies of P.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren