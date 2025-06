Mafia The Old Country: Story-Trailer zeigt düstere Gangstergeschichte

Mafia The Old Country:

Ein neuer Story-Trailer aus dem Hause 2K Games gewährt Einblicke in “Mafia: The Old Country". Enthüllt wurde er auf dem laufenden Summer Game Fest.

Auch „Mafia: The Old Country“ zeigte sich beim diesjährigen Summer Game Fest – allerdings nicht mit Gameplay-Szenen, sondern mit einem aufwendig inszenierten Story-Trailer. Dieser gibt einen Eindruck von der Handlung des kommenden Titels von Publisher 2K und Entwickler Hangar 13.

Der Fokus des Trailers liegt auf der Erzählstruktur und Charakterentwicklung. Im Mittelpunkt steht Enzo Favara, ein junger Mann, der mit den Schwefelminen Siziliens aufwächst und später Teil der einflussreichen Torrisi-Familie wird.

Die Geschichte spielt im fiktiven San Celeste, angesiedelt im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts. „Mafia: The Old Country“ setzt in diesem Setting auf eine lineare Erzählweise und orientiert sich in Aufbau und Inszenierung an den ersten beiden Teilen der „Mafia“-Reihe.

Die Spielwelt von „Mafia: The Old Country“ umfasst laut Entwickler eine Vielzahl historisch inspirierter Schauplätze – darunter unterirdische Krypten, verfallene Ruinen, Weinberge, Opernhäuser und typisch sizilianische Dörfer. Diese lassen sich zu Fuß, zu Pferd oder mit zeitgenössischen Fahrzeugen erkunden.

Das Spiel entsteht mit der Unreal Engine 5. Die gezeigten Zwischensequenzen basieren auf der PC-Version und sollen bereits einen Vorgeschmack auf die finale Grafikqualität liefern. Zum Waffenarsenal gehören zeittypische Handfeuerwaffen, Gewehre, Stilettklingen sowie die aus Mafia-Filmen bekannte Lupara-Schrotflinte.

Die Entwickler legen laut eigener Angabe großen Wert auf Authentizität und integrieren eine vollständige Sprachausgabe auf Sizilianisch, um die Atmosphäre der damaligen Zeit einzufangen.

„Mafia: The Old Country“ erscheint am 8. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Der Titel wird in zwei Editionen angeboten. Käufer der Deluxe Edition erhalten zusätzliche digitale Inhalte, darunter kosmetische Extras wie das „Soldato Pack“, den Soundtrack und ein digitales Kunstbuch. Vorbestellungen sind möglich.

