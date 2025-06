Mass Effect: TV-Adaption nimmt Fahrt auf – Amazon-Serie hat einen Showrunner

Die Amazon MGM Studios arbeiten bekanntlich an einer Serienadaption von „Mass Effect“ und jetzt konnte das Projekt einen großen Schritt nach vorne machen. Wie nun nämlich bekannt gegeben wurde, konnte ein Showrunner für die Produktion gewonnen werden.

Im vergangenen Jahr sorgten das Entwicklerstudio BioWare und die Amazon MGM Studios für eine große Überraschung: Pünktlich zum N7 Day am 7. November 2024 wurde eine TV-Serie zu „Mass Effect“ angekündigt. Gerüchte kursierten bereits seit 2021, doch der Erfolg von „Fallout“ dürfte das Vertrauen von Amazon in Videospiel-Adaptionen deutlich gestärkt haben.

Seitdem wird hinter den Kulissen fleißig daran gearbeitet, die beliebte und erfolgreiche Science-Fiction-Rollenspielreihe rund um Commander Shepard für das Fernsehformat umzusetzen. Und nun konnte das Projekt einen wichtigen Schritt machen: Wie Deadline exklusiv vermeldet hat, konnte für die „Mass Effect“-Serie ein Showrunner gefunden werden.

Autor von Star Trek: Beyond übernimmt Mass Effect-Serie

Demnach wurde der US-amerikanische Drehbuchautor und Filmproduzent Doug Jung verpflichtet, der vor allem für sein Drehbuch zum Film „Star Trek: Beyond“ aus dem Jahr 2016 bekannt sein dürfte und sich somit bestens mit dem Sci-Fi-Genre auskennen dürfte.

Zuletzt arbeite Jung als ausführender Produzent und Showrunner an der Serie „The Chief of War“ mit Jason Momoa, die ab dem 1. August 2025 auf Apple TV+ zu sehen sein wird. Zu Jungs weiteren Arbeiten gehören außerdem die Netflix-Produktion „Mindhunter“, „Banshee“ und „Big Love“.

Jung wird jetzt gemeinsam mit Dan Casey, der die „Mass Effect“-Adaption seit rund einem Jahr als Autor und Executive Producer betreut, zusammenarbeiten. In der Vergangenheit zeichnete sich Casey als Schreiber bereits für Filme wie „10 Cloverfield Lane“, „Kin“ oder „Fast & Furious 9“ verantwortlich.

Details zur Serie werden noch geheim gehalten

Ebenfalls an der Produktion beteiligt sind unter anderem Karim Zreik („Marvel’s Daredevil“) von Cedar Tree Productions als ausführender Produzent und auch Ari Arad, der mit Videospiel-Adaptionen bereits Erfahrung hat und unter anderem an „Uncharted“ und „Borderlands“ beteiligt war. Für Electronic Arts ist zudem BioWares Project Director Michael Gamble als Executive Producer an der Adaption von „Mass Effect“ beteiligt.

Konkrete Details zur Handlung der Live-Action-Serie oder zum Cast sind allerdings noch nicht bekannt und werden streng unter Verschluss gehalten. Demnach lässt sich auch noch nicht sagen, ob die Serie die bekannte Geschichte von Commander Shepard und seiner Crew nacherzählen oder ob es eine komplett neue Story geben wird. Ein möglicher Starttermin steht ebenso noch aus.

Währenddessen arbeitet BioWare mit Hochdruck am nächsten Videospiel der „Mass Effect“-Reihe: So wurde „Mass Effect 5“ bereits im Jahr 2020 offiziell angekündigt, doch bis heute gibt es kaum nennenswerte Informationen zum Spiel. Stattdessen ist es verdächtig ruhig geworden. Doch erst im April dieses Jahres meldete sich Michael Gamble auf dem Kurznachrichtendienst X zu Wort und beruhigt die Fans: Die Entwicklungsarbeiten dauern nach wie vor an.

